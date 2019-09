Siboldi, triste por Sebastián Jurado

CDMX.- En el tiempo que pudo dirigir al Veracruz, Robert Dante Siboldi no dudó del talento de Sebastián Jurado, pero aceptó que el joven arquero sufre por la agonía de no conocer el triunfo desde su salto a Primera División.

"Los muchachos hicieron un gran esfuerzo y no alcanzó. Me da tristeza, porque Sebastián es un gran muchacho, él tiene una gran voluntad, veo que en cada preparación está convencido de que será el bueno, que ganarán", recordó el ahora estratega del Cruz Azul, previo al duelo contra los escualos. "Pero ojalá no sea éste".

Jurado debutó el 9 de noviembre de 2018 y desde ese entonces los Tiburones Rojos no han ganado. En total arrastran una racha de 34 de no cantar victoria. Aunque se debe a los colores celestes, Siboldi se dijo agradecido por su paso con el Tiburón Rojo y con el propietario del cuadro jarocho, Fidel Kuri.

"Son situaciones y cosas diferentes, deseaba tanto un resultado positivo y pelear arriba, pero no se lo pudimos dar, la afición es impresionante, el apoyo es impresionante, agradecido con Fidel [Kuri], no me quedó debiendo ni un peso, conmigo cumplió, me presentó su idea y yo mi proyecto, hubo promesas desde el primer día, conmigo terminó muy bien, lamentablemente no cumplí con el resultado, aunque pude armar un equipo competitivo para este torneo, pero era imposible salvar del descenso".

Veracruz recibe este viernes a la Máquina, por la novena fecha del Apertura 2019; los cementeros arribarán al Puerto con 10 unidades, cerca de los puestos de clasificación, mientras que la localía apenas lleva una unidad.