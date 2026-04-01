Sigue maldición: Italia, eliminada

Una de las potencias históricas del fútbol se quedó de nuevo sin entrada para la máxima fiesta de este deporte.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, se quedó apeada del Mundial por tercera ocasión consecutiva el martes, tras caer con 10 hombres en una tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina, 66ª del ranking de la FIFA, en el repechaje europeo.

Moise Kean anotó temprano para Italia, pero el defensa central de la Azzurra Alessandro Bastoni fue expulsado con una tarjeta roja directa antes del descanso y el suplente bosnio Haris Tabakovic igualó a los 79 para enviar el partido a la prórroga con el marcador 1-1.

La derrota añadió otra vergüenza a la historia reciente de la otrora orgullosa selección nacional de Italia tras ser eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los repechajes de clasificación para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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"Es demasiado fácil decir lo que funciona y lo que no", dijo el seleccionador italiano Gennaro Gattuso. "El hecho es que Italia no ha logrado clasificarse a tres mundiales. Estamos teniendo muchas dificultades pra alcanzar nuestras metas, tanto con la selección como con nuestros clubes".

Bosnia ganó la tanda 4-1 y se clasificó por primera vez desde 2014 —su única aparición previa.

En la tanda, Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron sus penales. Esmir Bajraktarevic, nacido en Estados Unidos, convirtió el penal decisivo para Bosnia.

"Aún no lo creemos —que estamos fuera y que sucedió de esta manera", dijo el defensor italiano Leonardo Spinazzola. "Es doloroso para todos. Para nosotros, para nuestras familias y para todos los chicos que nunca han visto a Italia en un Mundial".

En las otras finales de repechaje europeo del martes, Suecia, Turquía y República Checa se clasificaron. Suecia venció a Polonia por 3-2; Turquía superó a Kosovo por 1-0, y los checos ganaron en una tanda de penales.

La última eliminación significa que los campeones de 1934, 1938, 1982 y 2006 pasarán al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

Las dificultades de Italia en el Mundial se remontan a 2010 y 2014, al no haber avanzado de la fase de grupos en ninguna de esas ocasiones. Curiosamente, los Azzurri sí ganaron el Campeonato Europeo en 2021.