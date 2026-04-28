Sigue San Luis destacando en ON

La delegación de San Luis Potosí continúa cosechando resultados positivos en la Olimpiada Nacional 2026, al sumar nuevas preseas en las disciplinas de bádminton y ciclismo. De esta manera, la delegación potosina continúa destacando en la máxima justa deportiva juvenil del país, reflejando el trabajo, esfuerzo y dedicación de sus atletas.

En la sede de Tlaxcala, la pareja integrada por Gael García y Sebastián Hernández consiguió la medalla de bronce en la categoría Sub-19, dentro de la modalidad de dobles en bádminton. La dupla potosina mostró un destacado nivel competitivo, además de disciplina y entrega a lo largo del certamen, logrando subir al podio y aportar una presea más al medallero estatal.

Por otra parte, en el ciclismo de ruta, el equipo conformado por Milton Carlos Sánchez Sandoval, Jonathan Yahir Hernández y Jaime Insa Fernández obtuvo la medalla de bronce en la categoría Junior, tras una exigente prueba de 100 kilómetros celebrada en Jocotepec.

Con este resultado, concluyeron las competencias de ciclismo de ruta, disciplina que dejó un balance positivo para San Luis Potosí con un total de dos medallas de plata y dos de bronce.

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En jornadas previas, la ciclista Jimena Méndez conquistó la medalla de plata en la prueba de 50 kilómetros en la categoría Cadete; mientras que el equipo varonil Pre Cadete obtuvo plata en los 60 kilómetros, y el conjunto femenil Cadete logró bronce en la modalidad de combatividad tras recorrer 50 kilómetros.