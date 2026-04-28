Sigue sumando preseas la Uni en ANUIES

La delegación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa destacando en el Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026, al conquistar siete medallas más en las disciplinas de kickboxing y taekwondo, reafirmando su protagonismo en esta importante justa estudiantil.

La actividad reunió a los mejores exponentes universitarios del país en escenarios como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde el alto nivel competitivo exigió al máximo a cada uno de los participantes.

En kickboxing, Alejandra Fabiola Piña, de la Facultad de Derecho, logró colgarse la medalla de bronce tras una destacada actuación en el cuadrilátero.

Por su parte, Daira Arrollo Mata, de la Facultad de Ingeniería, subió al podio con la medalla de plata, mientras que Axel Martínez Cabrera, también de Ingeniería, obtuvo el bronce en la modalidad de puntos.

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Asimismo, Claudia Sofía Rivas Hernández, de la Facultad del Hábitat, consiguió medalla de bronce, al igual que Marlenne Villa Vega, de la Facultad de Ciencias Químicas, quien también se adjudicó el tercer lugar en la modalidad de formas.

En la disciplina de taekwondo, Eowin Isaí Rodríguez Díaz, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, sumó otra presea de bronce para la institución, tras mostrar disciplina, técnica y determinación en cada combate.

Con estos resultados, la UASLP continúa consolidándose como una de las delegaciones más competitivas del certamen, reflejando el trabajo y preparación de sus atletas en el ámbito universitario a nivel nacional.