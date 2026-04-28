logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sigue sumando preseas la Uni en ANUIES

Por Romario Ventura

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue sumando preseas la Uni en ANUIES

La delegación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa destacando en el Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026, al conquistar siete medallas más en las disciplinas de kickboxing y taekwondo, reafirmando su protagonismo en esta importante justa estudiantil.

La actividad reunió a los mejores exponentes universitarios del país en escenarios como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde el alto nivel competitivo exigió al máximo a cada uno de los participantes.

En kickboxing, Alejandra Fabiola Piña, de la Facultad de Derecho, logró colgarse la medalla de bronce tras una destacada actuación en el cuadrilátero. 

Por su parte, Daira Arrollo Mata, de la Facultad de Ingeniería, subió al podio con la medalla de plata, mientras que Axel Martínez Cabrera, también de Ingeniería, obtuvo el bronce en la modalidad de puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, Claudia Sofía Rivas Hernández, de la Facultad del Hábitat, consiguió medalla de bronce, al igual que Marlenne Villa Vega, de la Facultad de Ciencias Químicas, quien también se adjudicó el tercer lugar en la modalidad de formas.

En la disciplina de taekwondo, Eowin Isaí Rodríguez Díaz, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, sumó otra presea de bronce para la institución, tras mostrar disciplina, técnica y determinación en cada combate.

Con estos resultados, la UASLP continúa consolidándose como una de las delegaciones más competitivas del certamen, reflejando el trabajo y preparación de sus atletas en el ámbito universitario a nivel nacional.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Virus estomacal afecta a tenistas en Abierto de Madrid
    Virus estomacal afecta a tenistas en Abierto de Madrid

    Virus estomacal afecta a tenistas en Abierto de Madrid

    SLP

    AP

    Aryna Sabalenka sigue en competencia pese a síntomas y adopta dieta estricta para evitar enfermarse.

    Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU
    Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

    Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

    SLP

    El Universal

    Declaraciones se dieron en el Senado mientras el legislador esperaba un elevador, con respuestas breves.

    Guillermo Ochoa define condición para volver al América
    Guillermo Ochoa define condición para volver al América

    Guillermo Ochoa define condición para volver al América

    SLP

    El Universal

    Actualmente en AEL Limassol, Ochoa analiza su futuro tras posible sexta Copa del Mundo.

    Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier
    Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier

    Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier

    SLP

    AP

    Bruno Fernandes asistió a Sesko para ampliar la ventaja antes del descanso.