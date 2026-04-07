Siguen los Spurs al acecho del Thunder

SAN ANTONIO.- Stephon Castle anotó 17 puntos, repartió 13 asistencias y capturó 10 rebotes, y los Spurs de San Antonio resistieron para vencer el lunes 115-102 a los 76ers de Filadelfia a pesar de que perdieron a Victor Wembanyama en la primera mitad debido a una contusión en la costilla izquierda.

Se desconoce el estado de Wembanyama para la última semana de la temporada regular.

San Antonio (60-19) está a dos juegos y medio del Thunder de Oklahoma City (62-16), líder de la Conferencia Oeste, y ya tiene confirmado al menos terminar segundo en la conferencia.

Filadelfia perdió por segunda vez consecutiva mientras lucha por mantenerse fuera del mini-torneo. Los 76ers (43-36) están a medio juego de los Raptors de Toronto (43-35) por el sexto puesto en la Conferencia Este.

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El pívot de Filadelfia Joel Embiid sumó 34 puntos y 12 rebotes, y Paul George añadió 16 puntos.

Wembanyama no jugó la segunda mitad tras recibir un codazo de George cerca de la mitad de la cancha. Wembanyama corría a toda velocidad hacia el otro lado cuando George intentó desviar un pase, pero en su lugar golpeó al jugador de 22 años en el costado. Wembanyama permaneció en la cancha alrededor de un minuto antes de ser sustituido.

Wembanyama regresó y jugó cinco minutos más antes de pedirle al entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, que lo sacara del partido cuando quedaban 44 segundos en la primera mitad. No volvió.

San Antonio inició una estadía de cuatro partidos en casa para cerrar su temporada regular, antes de recibir los dos primeros encuentros de la ronda inicial de los playoffs.