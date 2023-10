Simone Biles volverá a Bélgica

KATY, Texas.- Simone Biles volverá al país donde su reinado en la gimnasia artística comenzó.

La estrella estadounidense lidera el equipo de cinco mujeres de Estados Unidos que competirá en el campeonato mundial de 2023 en Bélgica durante la primera semana de octubre. Será la sexta presentación de Biles en la cita, la mayor cantidad por parte de una mujer estadounidense.

Biles será acompañada por tres integrantes del equipo que ganó la medalla de oro en el Mundial de 2022: Shilese Jones, Leanne Wong y Skye Blakely. Joscelyn Roberson, de 17 años, completo el quinteto.

El Mundial se disputará en Amberes, donde Biles conquistó el primer de sus cinco títulos en el concurso completo como una prodigio de 16 años. Una década después, regresa como la gimnasta más laureada de la historia.

Biles atesora siete medallas olímpicas — incluyendo el título en Río de Janeiro 2016 — y 25 medallas en los mundiales, 19 de las cuales son de oro. Su total de 32 medallas la tienen empatada con Larisa Latynina — de la Unión Soviética — por la mayor cantidad en los dos eventos principales de la gimnasia.

Recién casada, la multicampeona será la gran favorita para quedar como la dueña absoluta del récord para cuando vuelva a Estados Unidos el 9 de octubre.

Ha dominado en su regreso a las competencias. Estuvo alejada dos años luego que su participación en los Juegos de Tokio de 2020 — reprogramados para 2021 debido a la pandemia — se vio afectada por los “twisties”, un bloqueo mental en el que las gimnastas pierden la orientación en el aire.

Biles brilló en el U.S. Classic en las afueras de Chicago a inicios de agosto y sumó su octavo título nacional en San José, California, unas semanas después.

No estuvo tan fina el martes durante la primera de las dos jornadas del campamento selectivo del equipo nacional en las afueras de Houston, su ciudad natal. Se cayó de las barras asimétricas, se salió de la superficie en el ejercicio de piso e hizo una rotación de más en su difícil doble salto Yurchenko, cayendo de espalda.

Su puntuación final de 55.700 superó por poco los 55.300 de Jones. Biles lució mejor en las barras asimétricas y la viga el miércoles.

“El de ayer fue un día difícil, pero lo mejor es que sea ahora y no allá (en el Mundial), dijo. “Esta competencia de dos días me sirvió para sacarme los nervios. Siento que todo el mundo estaba nervioso ayer, no era la única, no lo puedo explicar”.

Tras ser el rostro del equipo rumbo a los Juegos de Tokio, Biles ha optado ahora por un perfil más discreto. Ha mencionado que su objetivo se limita a clasificarse a los Juegos de París 2024, enfocándose en la competencia inmediata.

“Nada más procuro divertirme”, dijo Biles, quien se casó con Jonathan Owens, safety de los Packers de Green Bay de la NFL, en la primavera. “Ser una esposa. Ser una hija”.

Estados Unidos también reveló que Jordan Chiles, Kayla DiCello, Kaliya Lincoln, Zoe Miller y Tiana Sumanasekera competirán en los Juegos Panamericanos de Chile a mediados de octubre.