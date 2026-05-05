Sin efecto, alineación indebida de América

CIUDAD DE MÉXICO.- El América y los Pumas empataron (3-3) en un vibrante partido que tuvo de todo: goles, tarjetas, emociones y polémica.

Las Águilas del América, con demasiado ímpetu, vinieron de atrás y evitaron una derrota que los hubiera dejado, prácticamente, eliminadas.

Con una desventaja de dos anotaciones, al equipo de André Jardine le hubiera costado demasiado trabajo buscar la remontada en la vuelta, que se disputará el próximo domingo en el estadio Olímpico Universitario.

Como es habitual en un duelo tan pasional como el Clásico Capitalino, la controversia arbitral se hizo presente.

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La ida de los cuartos de final entre América y Pumas del Clausura 2026, tuvo grandes emociones, como ejemplo está el marcador que terminó 3-3.

SE GENERÓ LA POLÉMICA TRAS VARIOS CAMBIOS

De igual manera, hubo una gran polémica respecto a la supuesta alineación indebida de las Águilas, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya respondió al entredicho.

Por medio de la Comisión Disciplinaria se dio a conocer que el cuadro azulcrema no incurrió en alineación indebida alguna, algo que había protestado la directiva de la UNAM.

Luego de revisar detenidamente la acción que habría provocado la falta al reglamento de los estatutos, el organismo falló a favor del cuadro de Coapa, pero sí aclaró que serán multados por su forma de actuar.

"La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores todo a vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32. Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4", explica el comunicado de la Comisión Disciplinaria..