"Sin miedo ante FIFA", dice Oribe Peralta a futbolistas de la Liga MX

En el futbol, se aproximan tiempos difíciles en todos los sentidos. Las canchas estarán vacías, al igual que algunos sitios en los palcos de prensa y, al parecer, los directivos también quieren dejar secos los bolsillos de los jugadores.

Algunos directivos en el futbol mexicano, escudados en el mensaje de solidaridad, han comenzado a poner en marcha la reducción de salarios, algunos jugadores no han visto un peso desde el último partido del Clausura 2020 y el futuro no es nada prometedor.

Ante estos hechos, Oribe Peralta, delantero del Guadalajara, alza la voz y manda un mensaje a sus compañeros de profesión, buscando generar consciencia para hacer valer los derechos como trabajadores en la industria del futbol.

El miedo, debe terminar. "No tengan miedo, la FIFA protege a los jugadores, hay artículos de FIFA en donde lo explica, que no tengan miedo, desgraciadamente estamos en un futbol en donde se maneja todo diferente, pero que no tengan miedo, que expongan sus casos y la Asociación verá cómo ayudar, que metan su controversia porque es su dinero, dinero que ellos mismos se ganaron".

La reducción de sueldos sin el consentimiento de ambas partes es catalogada como una injusticia por Oribe Peralta, en un caso que incluso la FIFA estipula, por lo que lanza la sugerencia a sus compañeros de enviar su controversia y pelear por su dinero.

"Sin duda que son actos de injusticia, la FIFA lo estipula muy bien, para que haya una reducción de salario tienen que haber un convenio de las dos partes y por lo que pasa, en ningún caso es así. Lo que yo sugiero a los jugadores es que metan controversia y que les paguen su dinero, porque esto es una situación diferente, esto fue a causa de otras cosas y no de bajo rendimiento para que les hayan bajado el salario".

La reducción de sueldo, en un profesional como Oribe Peralta, es una alternativa que no le asusta. Al contrario, si con ello ayuda a personas que lo necesitan al interior de la institución, el delantero rojiblanco aceptaría sin problemas.

"Sin duda que lo haría, la verdad es que si con eso se ayudará a más personas que realmente no tienen cómo solventar la crisis, lo haría. Porque a final de cuentas son humanos y no porque lo que haya en el equipo o no, sino porque creo que cada uno debe preocuparse por los demás, por ayudar a los que están al lado, por las personas que lo necesitan".

El hambre de trascender en el futbol ha llevado a JJ Macías al radar de algunos clubes europeos. El joven delantero mexicano no quita el dedo del renglón y la posibilidad de salir en este mercado de transferencias ya se escucha por los pasillos de Verde Valle.

La experiencia de Oribe Peralta como referente de ataque le da la opción de opinar sobre el futuro de Macías, a quien ve con buenos ojos en el futbol del viejo continente, sin embargo, de quedarse más tiempo en Chivas, elevará su madurez.

"Tiene muchísima calidad, es un tipo comprometido, profesional al 100 por ciento, que busca dar lo mejor de sí y no dudo que tenga las condiciones de jugar en Europa, el tiempo lo dirá y si se va en este momento, le hará muy bien y si se va más adelante, se irá con más experiencia y más maduro, lo haría muy bien en el equipo que quiera y con sus condiciones, la puede romper".

Equipos como la Real Sociedad y el Borussia Dortmund le han dado un seguimiento especial a Macías, incluso mandando a sus visores a territorio mexicano para verlo jugar en vivo mientras defendió los colores del León y más recientemente con Chivas y Selección Nacional.