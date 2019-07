Sin problemas, Federer pasa a cuartos de Wimbledon

El helvético, ocho veces campeón en el All England Club, alcanza las 17 apariciones en cuartos de final de Wimbledon, tres por encima del estadounidense Jimmy Connors, y las 55 en total contabilizando todos los Grand Slam, diez más que el serbio Novak Djokovic.



Federer, a sus 37 años, pasó este lunes en la pista central por encima de Berrettini, quien había completado una buena gira de hierba al llevarse el título de Stuttgart y alcanzar las semifinales en Halle, pero no pudo inquietar al número tres del mundo en su jardín particular.



Pese al gran saque del italiano, Federer mostró una excelente versión al resto y quebró el servicio de Berrettini en seis ocasiones, sin conceder ni una vez el suyo, completando su victoria más rápida en lo que va de torneo.



El de Basilea se movió en porcentajes cercanos al 90 % con el primer servicio y conectó cinco 'aces', para un total de 24 golpes ganadores.



Con este triunfo, Federer iguala el resultado que consiguió el año pasado, cuando cedió en cuartos de final ante el sudafricano Kevin Anderson pese a disponer de varias pelotas de rotura.



Además, Federer se mantiene al frente de la clasificación de tenistas con más triunfos esta temporada, con 36, igualando a Rafael Nadal, que este lunes también accedió a cuartos de final al vencer al portugués Joao Sousa.



El rival de Federer en cuartos será el vencedor del duelo entre el japonés Kei Nishikori y el kazajo Mikhail Kukushkin. Al nipón lo domina en el 'cara a cara' por 7-3, en tanto que a Kukushkin lo ha derrotado en las tres ocasiones en las que se han medido.



De ganar Federer en cuartos y Nadal superar su enfrentamiento ante el estadounidense Sam Querrey, el suizo y el español se encontrarían por cuarta vez en Wimbledon.