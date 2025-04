Sin Tatum, Celtics vencen al Magic

Nueva York.- Sin un Jayson Tatum que se perdió un partido de ‘playoff’ por primera vez en su carrera, los Boston Celtics, con un Jaylen Brown fantástico, sacaron adelante este miércoles por 109-100 su duelo ante los Orlando Magic y se pusieron con 2-0 en esta serie de primera ronda.

La eliminatoria viaja ahora a Orlando, donde se disputarán el tercer y el cuarto partido el viernes 25 de abril y el domingo 27, respectivamente.

Tatum no saltó a la cancha este miércoles por los problemas en la muñeca que sufrió en el primer partido ante los Magic (séptimos del Este). No parece nada serio pero los Celtics (segundos) prefirieron no forzar con su estrella, que había jugado 114 partidos consecutivos en ‘playoff’ en ocho temporadas.

Por su parte, Brown entendió que era su momento y firmó una gran actuación con 36 puntos (12 de 19 en tiros con 5 de 7 en triples), 10 rebotes y 5 asistencias.

Kristaps Porzingis (20 puntos y 10 rebotes), Derrick White (17 puntos y 6 rebotes) y Payton Pritchard (14 puntos) acompañaron a Brown. El dominicano Al Horford ocupó el puesto de titular de Tatum y aportó 9 puntos y 10 rebotes.

El desarrollo del encuentro fue parecido al del anterior partido, con una primera mitad floja para los Celtics (50-47), un tercer cuarto en el que metieron una marcha más (31-24) y unos Magic en los que Paolo Banchero y Franz Wagner volvieron a quedarse demasiado solos en ataque.

Banchero rozó el triple-doble con 32 puntos (12 de 25), 9 rebotes y 7 asistencias mientras que Wagner logró 25 puntos en unos Magic con un pobre 24,1 % en triples (7 de 29) y que perdieron la batalla bajo los aros (46 rebotes de Boston por 34 de Orlando).

La imagen de la noche la protagonizó Porzingis, que quedó sangrando por la frente tras recibir un codazo de Goga Bitadze en la lucha por un rebote.

El gigante letón abandonó momentáneamente el partido pero pudo regresar a la cancha y el TD Garden la aplaudió como a un héroe por su sacrificio y garra.