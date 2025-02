Sindicato de la NFL no quiere el juego 18

NUEVA ORLEANS.- Una temporada regular de 18 partidos en la NFL no es un hecho asegurado.

Lloyd Howell, el director ejecutivo de la asociación de jugadores de la NFL, se mostró reticente el miércoles, aunque el comisionado de la liga, Roger Goodell, ha hablado abiertamente sobre ello como si fuera inevitable.

Las dos partes no han tenido discusiones formales sobre la expansión de la temporada, lo que requeriría renegociar el contrato colectivo.

“Ellos no lo han planteado, nosotros ciertamente no lo hemos planteado... Cualquier comentario fuera de una negociación formal es solo eso, un comentario”, dijo Howell. “Es decisión de los jugadores lo que acuerden hacer o no. Actualmente, cuando he hablado con los jugadores durante las últimas dos temporadas, nadie quiere jugar un 18vo partido. Nadie. Diecisiete partidos, para muchos de los jugadores, ya es demasiado largo”.

Por supuesto, la asociación de jugadores querría que la liga hiciera varias concesiones para acordar un 18vo juego. Jalen Reeves-Maybin, un linebacker de los Lions y presidente de la NFLPA, no especificó qué podrían querer los jugadores a cambio.

“No sería justo hablar por todos”, dijo Reeves-Maybin. “Hay miles de jugadores y no hemos profundizado lo suficiente en la conversación”.

Se espera que los jugadores quieran más dinero, otra semana de descanso, enmiendas al calendario del receso de temporada, mejoras de las superficies de juego, plantillas más grande y mucho más. El tiempo de descanso entre juegos, especialmente los internacionales, es otro problema.

“No importa lo que diga Roger, abres ese contrato colectivo y vamos a entrar en temas de superficies de campo, vamos a hablar de seguridad, vamos a entrar en muchas cosas”, afirmó Howell.