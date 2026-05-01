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Sixers obligan el 7mo. juego

Tyrese Maxey impulsa la victoria sobre Celtics con 30 puntos

Por AP

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
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Sixers obligan el 7mo. juego

FILADELFIA.- Tyrese Maxey anotó 30 puntos, un renacido Paul George sumó 23 para que unos 76ers de Filadelfia que perdieron dos veces en esta serie por 32 unidades, tuvieran su partido más completo de la temporada y forzaran un juego 7 en la primera ronda al vencer el jueves 106-93 a los Celtics de Boston.

El partido decisivo se juega el sábado en Boston.

Los Sixers, impulsados por el regreso anticipado de Joel Embiid tras una apendicectomía, se recuperaron de dos derrotas por paliza para ganar el Juego 5 en Boston y se sostuvieron con un esfuerzo a la vieja usanza de George para mantener una ventaja cómoda en el Juego 6. Embiid aportó lo suyo en el Juego 6 con 19 tantos.

La jugada del partido —y quizá de la serie— llegó en el tercer cuarto, cuando Kelly Oubre Jr. bloqueó a Jaylen Brown, Maxey recogió el balón suelto y se lo dio a George en el contraataque, quien luego deslumbró con un pase por detrás de la espalda a VJ Edgecombe, que culminó con una volcada atronadora para poner el 69-54.a.

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Los 76ers solo llegarán tan lejos como Embiid pueda llevarlos con su cuerpo de 7 pies propenso a las lesiones, pero Maxey es un All-Star de verdad. La exuberancia juvenil de Edgecombe lo convirtió en un favorito de la afición en Filadelfia y en finalista al premio de Novato del Año de la NBA.

George, a sus 35 años, a veces pasa desapercibido —especialmente temporada por una suspensión de 25 partidos tras no superar una prueba antidopaje— y ha cedido protagonismo a los otros tres Sixers cuando ha sido necesario, pero aún puede mostrar esa versión All-Star.

George firmó con los Sixers como agente libre por cuatro años y 212 millones de dólares en el verano del 2025, y se esperaba que formara con Embiid un dúo 1-2 con aspiraciones al campeonato. En cambio, George se vio frenado por lesiones, asuntos personales y la suspensión, lo que hizo que en ocasiones los aficionados y el ataque lo olvidaran. No contra Boston. Fue la clave del partido de la temporada para Filadelfia, una sorpresa dado cómo los Celtics jugaron con ellos en sus tres victorias de esta serie. Los Celtics nunca estuvieron al frente en el Juego 6.

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