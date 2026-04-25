SL femenil cierra campaña con victoria

El Atlético de San Luis Femenil concluyó su participación en el Torneo Clausura 2026 con una victoria de 2-1 sobre Club León Femenil, gracias a una destacada actuación de Aurora Suárez, autora de los dos goles del encuentro.

El conjunto potosino tomó ventaja desde los primeros minutos. Al 13´, Aurora Suárez abrió el marcador tras recibir un pase filtrado y definir de zurda frente al arco. Apenas dos minutos más tarde, al 15´, la misma jugadora amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.

Antes del descanso, el equipo leonés intentó reaccionar con un tiro de larga distancia al minuto 45, aunque sin lograr concretar.

Para la segunda mitad, el encuentro se mantuvo dinámico, con San Luis buscando ampliar la ventaja y las locales presionando en ofensiva. Fue al minuto 55 cuando Mayalu Rausch logró descontar para León tras una jugada dentro del área.

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En la recta final del partido, el conjunto esmeralda insistió en busca del empate, destacando un intento al minuto 90 de Trudi Carter que pasó cerca del arco potosino, pero el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil cerró el torneo con una racha de cuatro victorias consecutivas, alcanzando un total de 21 puntos en el Clausura 2026. En los próximos días, el club dará a conocer detalles sobre el regreso a los entrenamientos de cara a su siguiente torneo Apertura 2026.