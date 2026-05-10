SLP cierra con 8 preseas en squash

La delegación de San Luis Potosí concluyó con una sobresaliente participación en la disciplina de squash dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar un total de ocho medallas: una de oro, cinco de plata y dos de bronce.

La medalla de oro fue obtenida por Carlo Barriga, quien se proclamó campeón nacional en la modalidad de singles categoría Sub 15, colocando a San Luis Potosí en lo más alto del podio.

Las preseas de plata llegaron gracias al destacado trabajo colectivo de las escuadras femeniles. El equipo Sub 19, integrado por Georgina Michel García Loredo, Tamara Meza Ruiz y Ana Paula Hernández Rico, logró instalarse en la final nacional para quedarse con el subcampeonato.

De igual forma, el equipo femenil Sub 17 conformado por Zoe Otero, María José Jurado Pérez y Jocelyn Vega también conquistó medalla de plata tras una intensa competencia.

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En las modalidades de dobles, San Luis Potosí volvió a subir al podio con tres preseas plateadas más. Ana Paula Hernández Rico y Jorge Loredo obtuvieron el segundo lugar en dobles mixtos Sub 19; mientras que Georgina García Loredo y Tamara Meza Ruiz hicieron lo propio en dobles femenil. A ellos se sumaron Alejandro Juárez y Carlos Garza, quienes conquistaron plata en dobles varonil.

Las medallas de bronce fueron obtenidas por Georgina Michel García Loredo en singles, además del equipo varonil Sub 19 integrado por Jorge Loredo, Carlos Garza y Alejandro Juárez.