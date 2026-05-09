SLP cierra con brillante actuación en raquetbol

La delegación de San Luis Potosí tuvo un cierre espectacular en la disciplina de raquetbol dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar una medalla de oro y cuatro de plata durante la última jornada de competencias celebrada en el CDTAR, consolidándose como una de las principales potencias nacionales de este deporte.

La medalla de oro llegó en la categoría dobles femeniles Sub 16 gracias a la dupla integrada por Danna Hernández y María Emilia Malo Azcona, quienes dominaron la final ante las zacatecanas Fernanda Escamilla y Marcela Flores Espino con parciales de 11-8, 11-4 y 11-4.

En cuanto a las preseas plateadas, la primera fue conseguida por Christopher Aradillas y Lía Montserrat González en dobles mixtos Sub 12, luego de caer en una cerrada final frente a Gabriela Sevilla y Kerman Castro, de Baja California, con parciales de 7-11, 11-6, 11-6, 9-11 y 12-10.

Otra plata llegó en dobles mixtos Sub 16, donde Santiago Castillo y Danna Hernández fueron superados por la pareja chihuahuense conformada por Elías Medrano y Lía Regina Varela con marcador de 9-11, 11-4, 11-3 y 11-3.

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La tercera medalla plateada fue obtenida en dobles varoniles Sub 12 por José Carlos Pérez y Christopher Aradillas, quienes disputaron una intensa final frente a los chihuahuenses Santiago Guillén y Daniel Fernando Rodríguez.

Por su parte, Nicolás Galindo consiguió la cuarta plata del día en la categoría individual varonil Sub 21 tras una intensa final frente a Eder Rentería, de Chihuahua, en un duelo que se extendió a cinco sets.

Entre los resultados más destacados sobresalen: Danna Hernández, quien fue la atleta potosina más exitosa del torneo al conquistar dos medallas de oro y una de plata.

Santiago Castillo, quien logró proclamarse tricampeón nacional al conquistar por tercer año consecutivo el oro en su categoría.

Christopher Aradillas, considerado la revelación del torneo al obtener tres medallas de plata en su primera participación dentro de una Olimpiada Nacional.

Además, San Luis Potosí finalizó en el segundo lugar general por estados, confirmando el crecimiento, talento y competitividad del raquetbol potosino a nivel nacional.