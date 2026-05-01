SLP está listo para el 33er. Rally RAC 1000

Todo se encuentra listo para la celebración de la edición número 33 del emblemático Rally RAC 1000, que se llevará a cabo este viernes 1 y sábado 2 de mayo en territorio potosino, consolidándose como la segunda fecha del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y del FIA NACAM Rally Championship en la temporada 2026.

El histórico evento promete una intensa jornada con un total de 12 etapas cronometradas, en las que pilotos y navegantes deberán enfrentar los desafiantes caminos de terracería característicos de la región, ofreciendo un espectáculo lleno de velocidad, técnica y adrenalina.

Para esta segunda fecha del calendario, se espera la participación de 11 tripulaciones que buscarán quedarse con la victoria, destacando la presencia de figuras importantes del rallismo nacional e internacional. Entre ellos sobresale el multicampeón mexicano Ricardo Triviño, quien junto a su navegante Enrique Velasco competirá a bordo de un Toyota Yaris Rally2, con la intención de imponer su experiencia.

También destaca el actual campeón del CMR, Char García, acompañado por Lalo Solís, quienes buscarán refrendar su dominio al volante de un Skoda Fabia RS. A la contienda se suma el experimentado piloto potosino Ricardo Cordero, junto a su navegante Marco Hernández, quienes competirán con su conocido Citroën C3-RS dentro de la categoría Rally2, considerada la más competitiva del evento y buscara ganar ante su gente.

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En la categoría RC4, el espectáculo también está garantizado con el regreso del uruguayo Felipe Güelfi, acompañado por Carlos de Antuñano, quienes competirán en un Peugeot NS. Entre sus principales rivales se encuentran Francisco Name y Armando Zapata en un Subaru WRX; Enrique Meza y Rodrigo Boccaloni con un Toyota Yaris; además de David López y Jairo Macías, también en un Subaru WRX. Completa la lista el experimentado Samuel Sebastián Castañón, junto a Francisco Sánchez en un Mitsubishi Evo X.

Por su parte, la categoría Rally5 contará con el regreso del joven Emiliano Retama, acompañado por Jonathan Dávila a bordo de un Renault Clío. A ellos se suma Daniel Hernández junto a Haikel Hernández Girón en el Grupo 2, así como Luis Gerardo Rodríguez y Gael Islas en la categoría Rally5 Light.