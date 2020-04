Sobre Kobe Bryant también habrá un "último baile"

La serie "The Last Dance", centrada en la última temporada de Michael Jordan con Chicago, se hizo realidad gracias al acceso que se le dio a un equipo de camarógrafos a múltiples facilidades de los Bulls durante la temporada 1997-1998.

Ahora se ha revelado que exactamente lo mismo sucedió con los Lakers en la campaña 2015-2016, última de Kobe Bryant como basquetbolista profesional.

Varios extrabajadores y colaboradores de la organización de Los Ángeles han confirmado que durante ese curso se le abrió la puerta a un grupo de producción que acompañó al conjunto en cada partido, entrenamiento y hasta en su charter, con el objetivo de extraer material para un futuro documental.

"Tuvieron inédito y, por mucho, mayor acceso que nadie en la historia", aseguró John Black, exjefe de Relaciones Públicas de los Lakers. "Los dejamos hacer todo lo que la Liga permite y, a veces, con un guiño y 'una distracción', un poco más".

De acuerdo con la cadena ESPN, Kobe estaba al tanto de los planes sobre la producción e inclusive había dado algunas sugerencias, pero su muerte en enero pasado ha provocado incertidumbre con respecto al tiempo que pasará para que las tomas vean la luz.

Marco Nuñez, quien fuera asistente de preparador físico del quinteto californiano, fue uno de los primeros en comparar lo vivido hace un lustro con la serie que Netflix estrenó unos días atrás.

"Estaba viéndola y sólo de mirar cómo las cámaras tomaban la rutina de Jordan antes de un juego, quiero decir, es idéntico. Quítale el número 23 de los Bulls y ponle el 24 de los Lakers", apuntó.

Aunque es probable que el impacto del producto final pueda equiparse con lo logrado por "The Last Dance", hay una marcada diferencia que, al menos, deberá reflejarse en el ángulo del documental: mientras los Bulls del 97 obtuvieron su sexto anillo de la NBA, los Lakers del 2015 terminaron 17-65, una de las peores marcas en su historia.