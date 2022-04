Sony y Nintendo cambiarán sus políticas de suscripción

Las compañías desarrolladoras de videojuegos Sony y Nintendo, están siguiendo los pasos de Microsoft al detener los pagos de las suscripciones de juegos no utilizadas en el Reino Unido.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del país obtuvo un acuerdo con Sony que liquidará las cuentas de PlayStation Plus no utilizadas.

---Nintendo ya no renovará automáticamente suscripciones de Switch Online

Mientras tanto, Nintendo ya no renueva automáticamente las suscripciones de Switch Online de forma predeterminada, aunque se podrá activar en cualquier momento.

De esta manera, los jugadores que dejen de usar los servicios no continuarán pagando por la suscripción a menos que voluntariamente marquen la renovación automática en las opciones de configuración de la membresía.

Microsoft por su parte, dijo en enero que cancelaría las suscripciones inactivas de Xbox Live Gold y Game Pass en el Reino Unido y, eventualmente, en todo el mundo.

Al igual que Sony, primero notificará a los clientes (aunque después de un año completo de inactividad) y, un año después, suspenderá los pagos.

Microsoft también dijo que proporcionaría información más inmediata sobre membresías a los clientes, como detalles de renovación automática y reembolsos.

Los cambios llevaron a la CMA a finalizar una investigación sobre los servicios de juegos en línea que comenzó en 2019.

La investigación se centró no solo en las renovaciones automáticas, sino también en la dificultad de obtener reembolsos y en términos de suscripción potencialmente injustos.

Si bien aún no está claro si la CMA ha resuelto todos los problemas, parece que se ha solucionado el problema principal: es menos probable que reciba una factura por un servicio que dejó de usar hace mucho tiempo.

Cabe señalar que ninguna de las dos compañías, se ha pronunciado al respecto de la posibilidad de ofrecer reembolsos, algo a lo que sí se comprometió Microsoft con aquellas personas a las que se hubiera cobrado la suscripción a un servicio que no hubieran utilizado (y que cumplieran ciertos requisitos).