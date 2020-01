Sorpresas en las nominaciones al Oscar 2020

Las nominaciones al Oscar sorprendieron este año por mucho motivos. De entrada, con 11 nominaciones, "Joker" cambió la percepción de que la Academia ignora las historias basadas en cómics.

Joaquin Phoenix es el segundo actor en ser reconocido por un papel de historieta. El primero fue Heath Ledger, quien obtuvo el galardón de manera póstuma en 2009 por "The Dark Knight".

El fenómeno Joker

El Guasón o Joker les ha valido ser reconocidos, el villano de Batman es un gran pretexto para que guionistas retraten temas poco abordados en la sociedad, como lo hizo ver el propio Joaquín Phoenix este domingo en la entrega de los Critics´ Choice Awards.

"Scott Silver y Todd Phillips (los guionistas), ustedes hicieron trampa, tomaron un personaje de cómic y lo usaron para hablar sobre el trauma, la violencia, la soledad y la salud mental. Ustedes invitaron a la audiencia a ver cómo se siente cuando eres uno de los olvidados".

En medio de las críticas por el ataque de películas de superhéroes, algunas siguen destacando, "Joker" marca un precedente por la cantidad de nominaciones, aunque el año pasado "Black Panther" se convirtió en la primera cinta de superhéroes en ser nominada a Mejor Película; de seis posibles estatuillas se llevó tres.

¿Y dónde está Jennifer Lopez?

Esta era la oportunidad de Jennifer Lopez para destacar en los Oscar. El papel de stripper de Nueva York en "Hustlers" supondría su primera nominación. Los miembros de la Academia, a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro, decidieron ignorarla.

JLo tenía esperanzas de estar nominada, como lo hizo ver, entre lágrimas, en un programa estadounidense.

"Lo siento, ¡Ustedes saben que soy emocional! Estaba literalmente sentada en mi cama ayer y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo. Estaba llorando, mi amiga de hace 20 años y yo estábamos sentadas allí y ella estaba tratando de filmarme. Pensé, ´Dios mío´. Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien nota en ese sentido, en ese nivel, estar en esa conversación. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar (en los Oscar), ¿sabes a qué me refiero?", dijo.

Otras que no fueron contempladas

Awkwafina acaba de ganar el Globo de Oro por "The Farewell", lo que supondría que estaría nominada este año, pero esta cinta fue ignorada también en guión y actriz de reparto. Algo similar sucedió con Lupita Nyong'o, ignorada también en su cinta "Nosotros" ("Us"), una de las favoritas del año pero del género de terror, otro de los grandes ignorados por la Academia históricamente.

No hay mujer directora

Una de las grandes presiones de este año, luego de la crítica contra los Globos de Oro al no nominar mujeres directoras, se ceñía sobre las candidaturas en esta categoría en los Oscar.

Greta Gerwig, directora de "Little Women", era la gran favorita. Su cinta está contemplada como Mejor Película, Actriz y Guión Adaptado, pero no Dirección. De haber sido reconocida, hubiera sido la primera directora en la historia en estar nominada dos veces, la primera fue "Lady Bird".

Las quejas no se hicieron esperar. La escritora del medio británico The Guardian, Hannah Parkinson, mostró su descontento en Twitter, alegando que había mejores opciones en dirección que las de este año.

"En el top: Greta Gerwig; Lulu Wang; Olivia Wilde dirigieron todas excelentes películas. La Academia continuamente la está regando".

No fue suficiente para algunos actores

Taron Egerton, quien recreó la vida de Elton John en "Rocketman", se coló en los premios SAG y BAFTA, incluso en los Globos de Oro donde se alzó con la estatuilla en Actor de Comedia o Musical, arrebatándole el premio a Leonardo DiCaprio. Egerton fue ignorado, algo que era predecible para algunos luego que, el año pasado, Rami Malek ya hiciera la hazaña de ganar interpretando a Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody".

Otros no contemplados fueron Christian Bale ("Ford v Ferrari"), George MacKay ("1917" y Adam Sandler (Uncut Gems") en la que quizá sea la mejor película de su carrera. Lo mismo sucedió con Eddie Murphy ("Dolemite is my name), quien recibió una de las mejores críticas al interpretar al comediante Ray Moore.

En la rama musical hay dos grandes ignoradas: la balada "Spirit" de Beyoncé, en "El Rey León"; e "Into the Unknown", en "Frozen 2", película que, además, no fue considerada ni en la categoría de Mejor Película Animada.

Gratas sorpresas: Latinos y más

Hay nominaciones que han causado un buen sabor de boca impresión, entre ellas la actuación de Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Jonathan Pryce ("Los dos papas") y Florencia Pugh ("Mujercitas").

En México, los nacionales Rodrigo Prieto (fotografía en "El irlandés") y Mayes C. Rubeo (diseño de vestuario en "Jojo Rabbit"). Además del argentino Pablo Helman (efectos visuales, "Avengers: Endgame").