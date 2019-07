"Soy algo más que Barty", dice Nadal sobre asignación de canchas en Wimbledon

"Sinceramente, en el mundo del tenis actual, siento a día de hoy que soy un poquito más (importante) que Ashleigh Barty, incluso siendo la número uno del mundo y acabe de ganar Roland Garros y esté jugando increíblemente bien", dijo el español que luego puntualizó que no se debe "crear polémicas" todos los días "sobre las decisiones que tienen que tomar", los directivos de Wimbledon.



"Ella es la número uno", le dijeron, "yo el número dos y he ganado 18 Grand Slams", respondió español ante la hilaridad de los periodistas.



"En un día como hoy, todo el mundo está jugando", continuó Nadal al recordar que se trababa del "Manic Monday" (lunes de locura) en el que se disputan los octavos de final masculinos y femeninos de Wimbledon. "Djokovic no está jugando en la Pista Central. Yo jugué el primer día en la Pista Uno, y en Roland Garros en la Suzanne Lenglen, si no recuerdo mal, en la segunda ronda".



"Cada día hay que tomar una decisión y no podemos polemizar sobre ello. Hoy decidieron eso. Y tienen otras chicas jugando en la Central ahora", añadió.



Después, al serle preguntado por si hizo algo especial fuera de su rutina diaria en el Middle Sunday, Nadal dijo que habían tenido un amigo cocinando para ellos en su casa y que "hizo una buena paella".



"Eso es todo, después por la tarde, vi la victoria de Jon Rahm en televisión y por la noche la de Matthew Wolff, en la PGA y en el Circuito Europeo", dijo Nadal.



"¿Hay algún momento de su vida en el que no practique, juegue o vea algo de deporte?", le preguntaron a continuación a lo que Rafa contestó: "Si, he visto algo del Mundial femenino de fútbol, algunos grandes partidos. Ayer fue emocionante el final de la PGA y estoy contento por Jon Rahm, el español que ganó el torneo", comentó.



"También sigo series, películas y trato de estar informado, bien informado, y leo las noticias del mundo cada día, pero estar desconectado del deporte, no. Me gusta el deporte", sentenció.