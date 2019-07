Soy la primera interesada en que se investigue corrupción en Conade: Guevara

Ana Gabriela Guevara, directora general de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo ser la primera interesada en que se investigue la corrupción en la institución.

Afirmó que no se redujo el gasto de las becas Conade, simplemente, se reajustaron, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay focos rojos de corrupción.

"Hemos conocido focos rojos de corrupción, y los mecanismos que se han realizado son los que han despertado quejas de los atletas. Soy la primera interesada en que se investiguen los actos de corrupción, y que se turnaron a la Función Pública", asentó.

La exatleta olímpica indicó que las investigaciones la "privan" de hablar sobre la corrupción en la Conade, pero que una vez que se concluya la Secretaría de la Función Pública, será la primera en informar.

Al comparecer ante la Comisión de Deporte del Senado, Guevara externó estar dispuesta a explicar el estado que guarda la institución deportiva, pues más que comparecer, para ella es una reunión de trabajo, en donde le gustaría hablar de las reformas necesarias en la materia.

"Seis meses de gobierno han sido suficientes para algunos casos, pero para otros son diferentes", afirmó.

Adelantó que a los Juegos Panamericanos, irán un equipo acertado, "no hay gente extraña", como es el caso de los cuerpos médicos, y aclaró, que "no hay distinción ni trato especial para ningún deportista".