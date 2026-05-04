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St. Pauli, cerca del descenso

Por AP

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
St. Pauli, cerca del descenso

BERLÍN.- St. Pauli perdió el domingo 2-1 en casa ante Mainz y quedó más cerca del descenso de la Bundesliga, mientras que el Wolfsburg espera aprovechar este resultado más tarde.

Phillip Tietz y Phillipp Mwene anotaron en la primera mitad para el Mainz, que aseguró sin preocupaciones su permanencia en la primera división la próxima temporada. Mainz había estado en el fondo de la tabla con nueve derrotas en 13 partidos cuando nombró a Urs Fischer como entrenador en diciembre.

Wolfsburg visita más tarde al Freiburg y podría colocarse por encima del St. Pauli hasta el puesto de repechaje por el descenso si evita la derrota.

Los dos últimos descienden automáticamente, mientras que el equipo que termina tercero por la cola disputa un repechaje a doble partido contra el tercero de la segunda división para determinar cuál jugará en la Bundesliga la próxima temporada.

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También el domingo, Haris Tabakovic marcó sobre el final para el Borussia Mönchengladbach, que selló su permanencia con una victoria 1-0 sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado.

Tras este fin de semana quedan dos jornadas.

Bayern Múnich ya ganó el título con cuatro jornadas de anticipación. Schalke aseguró el ascenso de regreso a la división el sábado.

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