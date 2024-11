Steelers contienen a Lamar Jackson

PITTSBURGH.- Los Steelers de Pittsburgh insisten en que no tienen una fórmula secreta cuando se trata de detener a Lamar Jackson. Que no hay nada místico en su enfoque hacia el quarterback de los Ravens de Baltimore, que parece de otro mundo.

Estudian películas. Como todos los demás. Leen sus señales. Como todos los demás. Luchan. Como todos los demás. Y ganan. Como casi nadie más.

Casi siempre lo hacen cuando Jackson está del otro lado de la línea de golpeo. La última prueba llegó en una victoria de 18-16 sobre los Ravens el domingo, que incluyó otra clínica de 60 minutos sobre cómo frenar al jugador quizás más dinámico de la liga.

Pittsburgh (8-2) limitó a Jackson y al resto de la ofensiva mejor clasificada de la NFL a mínimos de temporada en puntos y yardas (329) y máximos de temporada en errores, algunos autoinfligidos, otros no.

Baltimore (7-4) perdió el balón tres veces — cada error llevó a un gol de campo de Chris Boswell — y cometió 12 castigos mientras nunca realmente estableció el tipo de ritmo que viene tan fácilmente cuando juegan contra alguien que no sean los Steelers.

“No puedo explicarlo”, dijo Jackson después de caer a 1-4 contra Pittsburgh. “Siento que estábamos avanzando en la dirección correcta y luego algo sucedía”. El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL completó 16 de 33 pases para 207 yardas con un touchdown y una intercepción.

Conectó con Zay Flowers para un touchdown de 16 yardas con 1:06 por jugar para acercar a los Ravens, pero el intento de conversión de dos puntos fue un desastre. Jackson roló hacia su izquierda, intentó correr y luego se detuvo y lanzó una plegaria a nadie en particular que cayó incompleta.

Los Steelers — con el quarterback suplente Justin Fields sustituyendo a Russell Wilson en un par de jugadas — consiguieron un primero y diez en la siguiente serie ofensiva mientras Pittsburgh dejaba correr el reloj para dejar a Jackson con marca de 1-4 contra el mayor rival de su equipo.

Un desafío que los Steelers parecen estar bien equipados para manejar. La lista de contribuyentes a la octava victoria de Pittsburgh en sus últimos nueve encuentros contra los Ravens incluyó al linebacker novato Payton Wilson — quien literalmente le robó el balón al corredor de Baltimore Justice Hill para una intercepción crucial en el cuarto cuarto — y a los recién llegados Patrick Queen y DeShon Elliott, ex Ravens que rápidamente encontraron su lugar en el otro lado de la rivalidad.

Elliott se lanzó sobre un balón suelto de Derrick Henry en la primera posesión de Baltimore y Queen — quien dejó Baltimore en la agencia libre después de que los Ravens optaron por no hacerle una oferta — despojó al ex compañero de equipo Isaiah Likely al final del primer tiempo y recogió el balón suelto que llevó a un gol de campo de Boswell y una ventaja de 9-7 al medio tiempo que los Steelers nunca cedieron.

El partido marcó la segunda vez esta temporada que Pittsburgh ganó sin alcanzar la zona de anotación. Boswell también anotó seis goles de campo en el partido inaugural en Atlanta.