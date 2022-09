Steelers y Patriots tendrán un partido histórico

A-AA+

Este domingo a las 12:00 horas del centro de México se enfrentarán en el Heinz Field los Pittsburgh Steelers y los Patriots de New England. Como dos de las franquicias más ganadoras en la historia, ya es un partido de por sí atractivo. Sin embargo, hay un motivo por el cual el partido de la segunda semana de la NFL será especial. Será la primera vez en 24 años que se enfrenten estas dos franquicias sin Tom Brady de un lado ni Ben Roethlisberger del otro.

La última vez que pasó esto fue en la temporada 1998. Los Acereros alinearon a Kordell Stewart como mariscal de campo titular, y New England utilizó a Drew Bledsoe. Los dos sin lugar a dudas serán integrantes del Salón de la Fama. Tom Brady ganó siete Super Bowls, fue nombrado cinco veces MVP del Super Bowl, tres veces MVP de la liga, y fue 15 veces nominado al Pro Bowl.

