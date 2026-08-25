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Subastan balón de la ´Mano de Dios´

La venta de la pelota, finalmente no cumplió con las expectativas

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Subastan balón de la ´Mano de Dios´
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      Washington.- El balón de la "Mano de Dios" de Diego Armando Maradona se vendió en subasta por 3.35 millones de dólares (2.9 millones de euros) en Heritage Auctions, en Estados Unidos, este fin de semana.

      La venta de la pelota, con la que el mítico futbolista convirtió el gol de la "Mano de Dios" para Argentina ante Inglaterra en el Mundial de 1986, finalmente no cumplió las expectativas que se habían creado.

      Se esperaba que la subasta, que comenzó con un precio base de 2.5 millones y se celebró el sábado, batiera récords y llegara a alcanzar los diez millones. Aquel gol de Maradona en la victoria 2-1 de Argentina contra Inglaterra en cuartos de final, se convirtió en icónico en la historia del fútbol, cuando el argentino saltó y le dio al balón con el puño, pero el árbitro no vio la falta y consideró válido el tanto.

      Más tarde, y después de que Argentina ganara el Mundial de 1986, el "Diez" aseguró que su gol lo había marcado "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios".

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      La decepción por el importe final de la venta se ha visto confirmada no solo por que no se alcanzaron las previsiones sino porque la camiseta que el astro argentino usó en ese mismo partido se subastó en 2022 por más de ocho millones de euros, y se convirtió en una de las piezas de coleccionismo deportivo más caras jamás vendidas.

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