Sufre Alcaraz para avanzar

LONDRES.- Carlos Alcaraz, inmerso en una lucha de cinco sets en la Cancha Central, miró hacia su entrenador el lunes y gritó algo sobre cómo Fabio Fognini —de 38 años, que se retirará al final de esta temporada y sin victorias en 2025— parecía como si pudiera seguir jugando hasta los 50.

“No sé por qué es su último Wimbledon, porque el nivel que ha mostrado, todavía puede jugar tres o cuatro años más. Increíble”, dijo Alcaraz más tarde.

El vigente bicampeón en el All England Club necesitó más de cuatro horas y media de un partido de ida y vuelta contra un Fognini mucho mayor y con menos laurales antes de emerger con una victoria de 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1 en la primera ronda.

No debió ser tan difícil.

“No esperaba jugar cinco sets contra él”, dijo Fognini. “Tuve mi oportunidad”.

Considere que Alcaraz, segundo cabeza de serie, tiene 22 años y ya atesora cinco títulos de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Francia hace tres semanas. El español actualmente está en una racha de victorias de 19 partidos, la mejor de su carrera.

Hubo momentos el lunes en los que Alcaraz parecía estar por debajo de su mejor nivel, lejos de la forma que mostró durante su épica remontada para vencer en cinco sets y cinco horas y media al número uno Jannik Sinner por el título en Roland Garros.

Cometió nueve dobles faltas y afrontó la increíble cantidad de 21 puntos de quiebre. Cometió más errores no forzados, 62, que golpes ganadores, 52.

Atribuyó parte de eso a los nervios.

“No importa la racha de victorias que tengo ahora, que he estado jugando muy bien en césped, que me he estado preparando realmente bien”, dijo Alcaraz, quien venció a Novak Djokovic en las finales de 2023 y 2024. “Wimbledon es diferente. Hoy pude sentir que estaba realmente nervioso al principio”.

El siguiente rival de Alcaraz será Oliver Tarvet, un británico de 21 años y número 733 del ranking, alguien que actualmente juega en el circuito de tenis universitario, con la Universidad de San Diego.

“Tengo que mejorar en la próxima ronda”, manifestó Alcaraz.

Fognini —cuya esposa es Flavia Pennetta, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2015 que sostenía a uno de sus hijos en las gradas— reconoce que tiene un temperamento fuerte y es conocido por sus arrebatos en medio de los partidos, incluyendo en Wimbledon, donde fue multado con 3.000 dólares en 2019 por decir que deseaba “que una bomba explotara en el club”. En 2014 fue multado un récord de 27.500 dólares por una serie de arrebatos. Tres años después, la Junta de Grand Slam le puso bajo bajo prueba durante dos años después de insultar a una jueza de silla en el US Open antes de ser expulsado.

Ese comportamiento no se mostró el lunes. Y cuando Alcaraz mandó afuera un derechazo para ceder el cuarto set, Fognini asintió hacia su palco de invitados, donde un miembro de su séquito se levantó para tomar una foto con un teléfono móvil. Las cosas eran perfectas para Fognini en ese momento.

Pero al comienzo del quinto —la primera vez que el campeón masculino del año anterior fue llevado tan lejos en la primera ronda desde Roger Federer en 2010— Alcaraz se recalibró.

Cuando el español rompió para liderar 2-0 en ese set con un golpe de volea de revés ganador, señaló hacia las gradas, lanzó un uppercut y gritó, “¡Vamos!” En el siguiente juego, salvó un par de puntos de quiebre, antes de que el partido se detuviera por más de 10 minutos porque un espectador se sintió mal en medio de temperaturas récord.

OTROS RESULTADOS

Aunque Alcaraz escapó, siete hombres sembrados se despidieron en el primer día, incluyendo al subcampeón de 2021 Matteo Berrettini, Holger Rune (8), Daniil Medvedev (9) —quien también perdió en la primera ronda en el Abierto de Francia— el argentino Francisco Cerúndolo (16), Alexei Popyrin (20), Stefanos Tsitsipas (24) — quien se retiró debido a un problema persistente en la parte baja de la espalda— y Tallon Griekspoor (31).

Rune dilapidó una ventaja de dos sets al caer 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 ante el chileno Nicolás Jarry. Cerúndolo perdió 4-6, 6-3, 7-6 (5), 6-0 frente al portugués Nuno Borges. Joao Fonseca, la promesa brasileña de 18 años, se estrenó con una victoria 6-4, 6-1, 7-6 (5) sobre el británico Jacob Fearnley.

Entre las mujeres victoriosas sobresalió la número 1 Aryna Sabalenka, la número 6 Madison Keys, Marketa Vondrousova (campeona de Wimbledon 2023) y Emma Raducanu (campeona del US Open 2021). Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de Francia 2017, se despidió a las primeras de cambio.