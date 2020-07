Sufre Marc Márquez caída en plena carrera de Moto GP

México.- Marc Márquez, piloto español de Repsol Honda, resultó con una fractura en el húmero del brazo derecho y con traumatismo torácico, luego de caer de su motocicleta en el Gran Premio de España de Moto GP.

"Sufre una fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho con leve desplazamiento, pero con posible acercamiento del nervio radial", señaló el médico Xavier Mir a los medios.

Márquez, que entrará a quirófano este martes, en Barcelona, cayó cuando faltaban sólo tres vueltas al circuito de Jerez, situación que favoreció al francés Fabio Quartararo, de Petronas Yamaha, para hacerse de su primer triunfo en MotoGP.

¿Podrá Márquez recuperarse para las citas de República Checa y Austria? Es una incógnita, al menos para los médicos.

"Mañana se desplazará a Barcelona para proceder si no hay ninguna otra novedad a nivel orgánico para el tratamiento quirúrgico del húmero. No podemos responder en absoluto si estará para la próxima carrera [Andalucía] o si estará para Brno o para Austria, no es el momento", aclaró Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Moto GP.