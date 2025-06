Suiza derrota a México 4-2 en partido amistoso

SALT LAKE CITY (AP) — Fabian Rieder anotó en el último minuto para sepultar las esperanzas de un errático México que remó a contracorriente durante prácticamente todo el partido amistoso, y Suiza doblegó el sábado 4-2 al Tri.

Breel Embolo adelantó a los suizos a los 20 minutos y Santiago Giménez igualó a los 51. Zeki Amdouni y Dan Ndoye dieron a los helvéticos una ventaja de dos tantos con sus anotaciones a los 64 y 71, antes de que Ángel Sepúlveda acercara al Tri a los 75.

Rieder finiquitó el encuentro en el Rice-Eccles Stadium con un tiro bombeado desde fuera del área a los 90, tras un balón perdido por los mexicanos en un intento por armar un contragolpe.

La selección mexicana sufrió un tropiezo en su preparación para defender el título de la Copa de Oro, que comienza el 14 de junio.

"Hoy fue un día en que no tomamos buenas decisiones, incluido éste que te habla. Le di mucha lata al árbitro, pero bueno nos sirve a todos porque no podemos cometer errores en la Copa de Oro porque es muerte segura y no es lo que queremos", reconoció el técnico mexicano Javier Aguirre. "Nos sirve para sacar conclusiones".

Aguirre apostó por colocar simultáneamente a los dos atacantes más destacados de su país en el ámbito internacional. Giménez del Milan y Raúl Jiménez del Fulham buscaron asociaciones en el comienzo del partido.

Pero una descoordinación entre ambos dejó abajo muy pronto al equipo del "Vasco" Aguirre.

Jiménez dejó pasar un pase adelantado pensando que éste dejaría a "Santi" con mayor ventaja para ingresar al área. En cambio, los mexicanos perdieron la pelota y los suizos enviaron rápidamente un largo servicio a Embolo.

El atacante del Mónaco avanzó, se quitó con una gambeta al arquero Raúl Rangel y abrió el marcador, que se fue 1-0 al descanso.

Giménez sacó provecho de un rebote en el área para marcar de cabeza ante el arquero suizo. No anotaba con la selección desde el 17 de julio de 2023.

En el tanto que devolvió la ventaja a Suiza, cuatro de sus jugadores estaban en una posición adelantada, incluido el anotador Amdouni, tras un tiro libre. El fuera de juego no se sancionó, y en el cotejo no estaba disponible la posibilidad de recurrir al VAR.

El "Tala" Rangel cometió luego un error grave que derivó en el tercer tanto de los suizos. Muy presionado, salió tocando el balón desde el área, lo que derivó en la pérdida de éste. Luego, el arquero de Chivas tuvo una reacción lenta ante el disparo de Ndoye.

Sepúlveda aproximó a México con un zurdazo desde fuera del área, antes del tanto de Rieder.

En los últimos instantes del encuentro, los aficionados mexicanos profirieron el coro homofóbico que le ha ocasionado numerosas sanciones económicas a la federación de su país. Auque el árbitro realizó una consulta con el inspector del partido, éste no se interrumpió.

El martes, México disputará otro encuentro de fogueo, ante Turquía en Chapel Hill, Carolina del Norte.