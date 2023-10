Suma Ecuador sus primeros puntos

LA PAZ, Bolivia.- Con un gol del adolescente Kendry Páez en la agonía del primer tiempo y otro de Kevin Rodríguez en los últimos instantes del segundo, Ecuador salió adelante de la altura de La Paz y superó el jueves 2-1 a Bolivia, para sumar sus primeros puntos tras la sanción con la que comenzó la eliminatoria sudamericana al Mundial.

En el último suspiro del encuentro, Rodríguez salvó a Ecuador que se puso en carrera, en contraste con Bolivia, que sumó su tercera derrota, dos en La Paz, y no hace pie en el torneo. La altura ya no parece servirle como ventaja, pues no ha podido ganarle a Ecuador en las últimas eliminatorias.

“Bolivia nos complicó en el complemento con un juego más ofensivo, nos faltó juego pero el equipo mostró un espíritu de lucha y fue competitivo. Es un triunfo que permite a Ecuador estar en positivo en la tabla de posiciones”, dijo el técnico ecuatoriano Félix Sánchez Bas.

Páez, de tan sólo 16 años se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia de las eliminatorias de la CONMEBOL, al perseguir un pase en profundidad que le prodigó Enner Valencia desde detrás de la línea de medio campo.El volante de Independiente del Valle entró con balón controlado por la derecha del área y definió impecable con la parte externa del botín izquierdo para un disparo cruzado que superó el lance del arquero Guillermo Viscarra.

Ecuador cedió la iniciativa y se complicó en el segundo tiempo ante una Bolivia que despertó y empató con un golazo de Rodrigo Ramallo a los 83 minutos. El atacante del Club Aurora, quien ingresó para el inicio del complemento, recibió un pase de Ramiro Vaca apenas dentro del área y definió con regate, media vuelta y zurdazo combado para vencer al guardavalla Wellington Ramírez.

Pero en el sexto minuto de descuento, cuando parecía que las dos selecciones firmarían la igualdad en el Estadio Hernando Siles.