Suman 67 jugadores de la NFL que no quieren jugar por el coronavirus

La NFL registra 67 jugadores, distribuidos en 29 de las 32 franquicias que tiene la Liga, que han decidido no participar en la temporada 2020, debido a las preocupaciones que tienen por enfermar por Covid-19.

Los Patriots son el equipo más afectado por esta situación, luego de que al menos ocho jugadores hayan anunciado voluntariamente que no jugarán la próxima campaña.

El segundo lugar le pertenece a los Browns, quienes han sufrido cinco bajas.

Según CBS Sports, los jugadores pueden optar por no participar después de la fecha límite impuesta por la NFL el 6 de agosto solo si "un familiar cercano se enferma gravemente de COVID o si ellos mismos han sido diagnosticados recientemente con una condición de alto riesgo".

Lo anterior significa que los equipos aún podrían presentar más bajas de jugadores, pese a que la fecha límite para que anuncien su decisión, ya ha caducado.

Algunas de las estrellas que han decidido no jugar es Dont'a Hightower y Patrick Chung, de los Patriots, y Laurent Duvernay-Tardiff y Damien Williams, de los campeones Chiefs.

"Estar en primera línea durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que pone en las personas y en nuestro sistema de salud", compartió Duvernay-Tardiff, quien lucha contra el Covid-19 en un hospital canadiense, en Instagram el 24 de julio.

"No puedo permitirme transmitir el virus potencialmente". La NFL ya empezó sus campos de entrenamiento rumbo a su temporada 2020, que está programada a disputarse a partir de septiembre.