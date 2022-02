Super Bowl 2022: ¿Cuánto ganan los artistas que participan en el Super Bowl?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Contra lo que puede pensarse, los artistas que participan en el medio tiempo del Super Bowl, que se estima es visto por alrededor de 100 millones de personas alrededor del mundo, no reciben pago alguno por política de la NFL.

Dicha audiencia supone que casi toda la población de México ve el espectáculo o la tercera parte de los estadounidenses.

Pero eso sí, la liga se encarga de saldar los gastos de producción requeridos por los cantantes y grupos, incluyendo vuelos, hospedaje y montaje, algo que de acuerdo con la revista "Forbes" sobrepasa los 10 millones de dólares (unos 200 millones de pesos).

¿No ganan en verdad nada? La respuesta debe buscarse después del partido, porque la publicidad que reciben se traduce en mejores pagos en sus presentaciones posteriores y descargas digitales.

Maroon 5, por ejemplo, que se presentó en el pre pandémico 2019, pasó de un promedio de 200 mil dólares en sus conciertos a 1.7 millones; mientras que un año antes Justin Timberlike consiguió que las reproducciones de sus canciones subieran un 200% en Spotify.

Este es el panorama que tendrán el domingo Snoop Dogg, Eminem. Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, a presentarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Entre todos reúnen 43 premios Grammy y 19 números uno en la influyente revista "Billboard".

Snoop Dogg

A sus 50 años, Calvin Cordozar Broadus, sigue siendo recordado por sus canciones "Drop it like it's hot" y "Gin and juice", que le ganaron nominación al Grammy. Amante de la lucha libre, ha participado en algunos eventos llamados wrestlemania por lo que fue introducido al salón de la fama de la WWE.

Recién fue demandado por abuso y agresión sexual, por hechos ocurridos a una mujer en 2013, en California. En su cuenta de instagram el artista colgó el mensaje "Llegó la temporada de cazadoras de dinero. Tengan cuidado".

Eminem

Tenía 25 años cuando con "The Slim Shady" cautivó al público juvenil. Era 1997 y aunque ya tenía un álbum grabado, este fue su consagración. Ganó el Grammy en 2001 y dos años después el Oscar a canción original por "Lose yourself" de la cinta 8 Mile, fotografiada por el mexicano Rodrigo Prieto.

Se contabilizan más de 100 millones de álbumes vendido en el orbe, siendo el artista con más ventas en la primera década de este siglo. Ha logrado 10 álbumes número uno en la lista Billobard. Ha dicho que muchas de sus letras iniciales eran inspiradas por una infancia sin padre y el movimiento constante de casas.

Dr. Dre

Nacido en 1965, por lo que tiene 56 años, es el más experimentado de los cinco raperos del Super Bowl. En sus inicios fue DJ en un club donde se calificaba a sí mismo como Maestro de la Mezclología.

A mediados de los 80 se unió al rapero Ice Cube con un estilo música que para algunos es considerado la raíz del gangsta rap, que aborda la vida urbana delincuente. Incursionó en el cine como productor de Día de entrenamiento, con Denzel Washington y el filme Straight outta compton. Su primogénito murió a los 20 años por sobredosis.

Kendrick Lamar

De la sangre joven rapera, con sus 34 años cumplidos, pero la mitad de ellos en la escena musical. Con su primer seudónimo K-Dot comenzó a hacerse un nombre en el medio rapero, llegando a ser telonero de The Game

En 2009 decidió quitar su nombre artístico y utilizar el suyo real para seguir en la música... Varias de sus canciones tienen que ver con su experiencia adolescente en calles con vendedores de drogas y pandillas. Su auto proclamación de "Rey de Nueva York" le generó problemas con colegas como Puff Dady y B. o. B. Un Halloween salió vestido como Jesucristo.

Mary J. Blige

Cantante que deambula entre el R&B y el rap, que en su adolescencia tuvo la idea de grabar un karaoke, llegando el material a su padrastro que era entoces gerente de Uptown Records, siendo contratada para hacerle coros al hip hopero Father MC.

Su álbum de 1999, "Mary", le dio un giro a su carrera pues retomó las raíces del soul y tiene colaboraciones de Lauryn Hill, Stevie Wonder y Elton John, algo que pocos pueden presumir. Uno de sus álbumes, el "The breakthrough" vendió tres millones de copias solamente en EU.