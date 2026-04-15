Superan Búfalos a Leones Negros

En un ambiente vibrante y con tribunas completamente llenas en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Futbol Americano Búfalos San Luis Potosí AC consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 29-17 a Leones Negros UDG, dentro de la actividad de la categoría juvenil de la Liga FADEMAC.

El encuentro inició con alta intensidad, mostrando desde los primeros minutos un choque físico entre ambas escuadras. Fueron los locales quienes abrieron el marcador con un gol de campo para el 3-0, sin embargo, la reacción potosina fue inmediata, logrando darle la vuelta 7-3 con una ofensiva efectiva. Leones Negros ajustó su estrategia y aprovechó su fortaleza física para retomar el control del partido, yéndose al descanso con ventaja de 15-8, dejando en claro su dominio momentáneo en el emparrillado.

Para la segunda mitad, el rumbo del partido cambió desde la primera serie ofensiva, cuando una jugada de equipos especiales provocó un balón suelto por parte de los tapatíos, situación que fue capitalizada por Búfalos para meterse nuevamente en la pelea. A partir de ese momento, el duelo se convirtió en un intercambio constante de golpes, con jugadas de gran ejecución, intensidad y resistencia por parte de ambos equipos. El compromiso también destacó por un arbitraje sólido, que permitió el desarrollo fluido del juego pese al fuerte contacto y las altas temperaturas que imperaron durante todo el encuentro. En la recta final, con menos de tres minutos en el reloj, Búfalos asumió el control del balón y la responsabilidad de asegurar el triunfo. No solo lograron consumir el tiempo, sino que sellaron la victoria con una anotación que sentenció el marcador. El touchdown y el punto extra colocaron el definitivo 29-17, desatando la celebración del conjunto potosino.