Superan los Lakers 129-118 a los Bulls
CHICAGO.- Luka Doncic tuvo 46 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, y los Lakers de Los Ángeles enfriaron a los Bulls de Chicago con una victoria de 129-118 el lunes por la noche.
LeBron James anotó 20 de sus 24 puntos en la primera mitad mientras Los Ángeles mejoraba a 3-1 en un viaje de ocho juegos. Rui Hachimura agregó 23 unidades con un nueve de 11 en tiros.
Los Lakers fueron barridos por Chicago en su serie de dos juegos la temporada pasada, incluyendo una salvaje derrota de 119-117 en el United Center con un tiro desde media cancha de Josh Giddey en el último segundo.
Coby White anotó 23 puntos para Chicago el lunes por la noche, y Ayo Dosunmu tuvo 20. Los Bulls habían ganado cuatro seguidos y cinco de seis en total.
Chicago acertó 18 de 49 desde la línea de tres puntos. Ha logrado al menos 17 triples en sus últimos cinco juegos.
Los Ángeles lideró por hasta 20 puntos, pero Chicago se acercó a 81-80 con dos tiros libres de Nikola Vucevic con 6:42 restantes en el tercer cuarto.
Pero Marcus Smart respondió con una jugada de tres puntos para los Lakers. Doncic luego hizo dos tiros libres y Hachimura conectó desde lejos para poner el marcador en 89-80 con 4:38 restantes.
Doncic hizo un triple y otro tiro libre para llevar a Los Angeles a una ventaja de 104-89 al entrar en el cuarto. Doncic anotó 20 puntos en el tercero con un seis de nueve en tiros.
