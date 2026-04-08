Superan los Mets a Diamondbacks

NUEVA YORK.- Ronny Mauricio regresó a las Grandes Ligas y conectó un sencillo decisivo como emergente en la décima entrada para que los Mets de Nueva York superaran el martes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Nueva York (7-4) ganó su cuarto juego consecutivo y mejoró a una foja de 2-2 en entradas extra en lo que va de la temporada.

Mauricio, convocado el lunes desde la sucursal de la Triple-A en Syracuse después de que su compatriota dominicano Juan Soto ingresó en la lista de lesionados, conectó un lanzamiento de Paul Sewald (0-2), con cuenta de 0-2. La pelota se fue por encima de la cabeza del jardinero derecho Corbin Carroll para impulsar desde tercera base al boricua Francisco Lindor, el corredor automático, con un out.

Tras quitarse el casco de un manotazo, Mauricio corrió hacia el jardín central. Fue alcanzado por sus compañeros, quienes lo rodearon y lo empaparon con agua.

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Luke Weaver (1-0) lanzó una décima entrada perfecta por los Mets, que disputaron en casa su tercer juego consecutivo que se fue a entradas extra. Nueva York venció a los Piratas de Pittsburgh por 4-2 en 11 entradas el 28 de marzo y perdió por 4-3 en 10 innings al día siguiente.