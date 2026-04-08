logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Superan los Mets a Diamondbacks

Con un sencillo de Ronny Mauricio como emergente en la décima entrada

Por AP

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Superan los Mets a Diamondbacks

NUEVA YORK.- Ronny Mauricio regresó a las Grandes Ligas y conectó un sencillo decisivo como emergente en la décima entrada para que los Mets de Nueva York superaran el martes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Nueva York (7-4) ganó su cuarto juego consecutivo y mejoró a una foja de 2-2 en entradas extra en lo que va de la temporada.

Mauricio, convocado el lunes desde la sucursal de la Triple-A en Syracuse después de que su compatriota dominicano Juan Soto ingresó en la lista de lesionados, conectó un lanzamiento de Paul Sewald (0-2), con cuenta de 0-2. La pelota se fue por encima de la cabeza del jardinero derecho Corbin Carroll para impulsar desde tercera base al boricua Francisco Lindor, el corredor automático, con un out.

Tras quitarse el casco de un manotazo, Mauricio corrió hacia el jardín central. Fue alcanzado por sus compañeros, quienes lo rodearon y lo empaparon con agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luke Weaver (1-0) lanzó una décima entrada perfecta por los Mets, que disputaron en casa su tercer juego consecutivo que se fue a entradas extra. Nueva York venció a los Piratas de Pittsburgh por 4-2 en 11 entradas el 28 de marzo y perdió por 4-3 en 10 innings al día siguiente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira
    Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

    Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

    SLP

    El Universal

    La Copa del Mundo en Puebla reúne a los mejores arqueros y representa un evento de alto nivel para México.

    Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions
    Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions

    Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions

    SLP

    AP

    El entrenador Mikel Arteta resaltó la identidad y esfuerzo del equipo tras superar al Sporting en cuartos.

    Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil
    Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil

    Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil

    SLP

    El Universal

    Los próximos partidos serán en casa, lo que representa una ventaja para el Tri Femenil.

    Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas
    Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas

    Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas

    SLP

    El Universal

    El galés deja el futbol luego de seis meses sin jugar y una breve etapa en la Liga MX sin cumplir expectativas