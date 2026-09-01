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Superan Medias Rojas a los Marineros 9-8

Por AP

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Superan Medias Rojas a los Marineros 9-8
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      BOSTON.- Trevor Story impulsó la carrera de la victoria con un sencillo con las bases llenas en la décima entrada, después de que Seattle otorgó boletos intencionales a los dos bateadores anteriores, y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer 9-8 a los Marineros de Seattle la noche del lunes.

      Jarren Durán conectó un jonrón de dos carreras y Mickey Gasper uno solitario por los Medias Rojas, que venían de un fin de semana complicado en el que perdieron tres de cuatro ante los Yankees.

      El cubano-mexicano Randy Arozarena pegó cuatro imparables, incluido un cuadrangular por encima del Monstruo Verde, remolcó cuatro carreras y anotó tres veces por los Marineros, que perdieron cinco seguidos.

      El cubano Aroldis Chapman (3-4) lanzó una décima entrada sin permitir carreras.

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      Nick Sogard tocó de sacrificio y luego los Marineros dieron base por bolas a los dos bateadores siguientes, antes de que Story conectara un lanzamiento con cuenta llena de Cooper Criswell (2-2) hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central.

      Boston lo empató ante el mexicano Andrés Muñoz en la novena. Roman Anthony abrió con un triple cuando el jardinero central dominicano Julio Rodríguez intentó hacer una atrapada deslizándose, pero la pelota botó y se le pasó, y Anthony anotó con el elevado de Ceddanne Rafaela al jardín izquierdo.

      Abajo 5-3 en la sexta, el sencillo de dos carreras de Arozarena empató el juego antes de que el doble de dos carreras de Dominic Canzone le diera la ventaja a Seattle.

      Boston había tomado la delantera 5-3 con el sencillo de dos carreras de Rafaela.

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