Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’
Del 18 al 22 de noviembre se llevó a cabo con éxito el Torneo Abierto de Raquetbol “Fiestas Revolucionarias 2025”, celebrado en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde y presentado por Gimnasio Muscle Lovers, reuniendo a jugadores de distintas categorías, edades y clubes de la región. El certamen registró una destacada participación y emocionantes encuentros que definieron a los campeones estatales.
A continuación, los resultados finales del torneo: 8 y Menores (Dos Botes), 1. Gerardo Rodríguez (LRC); 2. León Cardona (CDP); 3. Galia Vidales (Loma). 10 y Menores Singles: 1. Mateo Zavala (Loma); 2. Daniel Ayala (CDP); 3. Yacú Hernández (LRC).
12 y Menores Singles, 1. Inti Hernández (LRC); 2. Aradillas (PV); 3. José Carlos Pérez (LRC). Categoría “C” Femenil Singles, 1. Daniela Guerrero (PV); 2. Michelle Briones (PV); 3. Lorena González (PV). Categoría “A” Femenil Singles, 1. Ximena Bustamante (PV); 2. Danna Hernández (PV); 3. Andrea Romero (PV).
Novatos Singles, 1. Jovany Maldonado (PV); 2. Daniela Guerrero (PV); 3. Miguel Briones Torres (PV). Categoría “C” Varonil Singles, 1. Luis Miguel Rubio (PV); 2. Luis Esparza (LRC); 3. Miguel Briones (PV). Categoría “B” Varonil Singles, 1. Ricardo López (CDP); 2. Inti Hernández (LRC); 3. Nicolás Rovelo (Loma).
Master “B” 35 y Mayores Dobles, 1. Christian Maldonado / Antonio Hernández (PV); 2. Rubén Martínez / Jesús Ayala (CDP); 3. Carlos Galina / Raúl Medellín (PV/Loma). Abiertas Singles con Ventajas, 1. Luis Gutiérrez (Loma); 2. Juan Carlos Castillo (PV); 3. Ricardo López (CDP). Abierta Open Varonil Singles, 1. Emir Martínez (Loma); 2. Juan Carlos Castillo (PV); 3. Santiago Castillo (PV).
El torneo contó además con la presencia de autoridades deportivas y patrocinadores en el presidium, entre ellos: Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración CDPV; Lic. Gustavo Iván Robledo Guillén, director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de SLP; C. Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario del H. Consejo de Administración CDPV; Lic. Alejandro Martínez Andrade, tesorero del H. Consejo de Administración; Misael Leija Arriaga, director general de Gimnasio Muscle Lovers; Lic. Jorge Alberto Zavala López, patrocinador; C.P. Jesús de Alba Ortiz, patrocinador (Mobil).
