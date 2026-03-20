Surgen los ganadores del Serial de Ciclismo Infantil de los Barrios

Con una nutrida participación y un ambiente familiar, se llevó a cabo la segunda fecha del Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026, teniendo como escenario el circuito trazado sobre el Bulevar Jacobo Payán Latuff. Nuevamente se contó con una importante asistencia de competidores, desde los 3 años de edad, además de la presencia de ciclistas provenientes de otros estados como Guanajuato y Aguascalientes, lo que dio mayor nivel a la competencia.

En cuanto a los resultados, en la categoría pañal, el primer lugar fue para Karla Montalvo, seguida de Leonel Rebolloso y Dorían Arroyo. En la categoría 5 años varonil, Emmanuel Ruiz Nava se quedó con la victoria, mientras que en la rama femenil el triunfo fue para Karen Posadas, seguida de Elia Quiroz Díaz de León.

Para los 6 años varonil, el dominio fue del equipo Biciraptors con el triunfo de José Daniel Romo, acompañado en el podio por Virgilio Garza y Luca Romo Muñiz. En la categoría 7 años varonil, el ganador fue Gastón Valdez, seguido de Ethan Buendía y Rolando Domínguez; mientras que en la rama femenil se impuso Aitana Romo, acompañada en el podio por Regina Lucio y Valentina Rebolloso.

En los 8 años varonil, Eder Quiroz obtuvo el primer lugar, seguido de Efraín Martínez y Santiago Posadas. En femenil, la ganadora fue Anni Torres, seguida de Romina Esparza y Fernanda Maya. Para la categoría 9 años varonil, el triunfo correspondió a Eduardo Rueda, seguido de Joseph Martínez y Rocco Algara; en femenil, la ganadora fue Lucía Garza, con Bárbara Buendía en la segunda posición.

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En la categoría 10 años varonil, Santiago Gutiérrez se llevó el primer lugar, seguido de José González y Santiago Barba; mientras que, en femenil, la ganadora fue Lía Yaqueline Frau, seguida de Ma. José Rivera y Alexia Michilco.

En los 11 años varonil, el triunfo fue para Emmanuel López, seguido de Eduardo Di María y André Arroyo; en femenil, la vencedora fue Fátima Rodríguez, seguida de Hanna Carolina Lomas. Para la categoría 12 años varonil, el primer lugar fue para Miguel Martínez Jasso, acompañado por Jonathan Ortiz y Olaf Zamarripa; en femenil, la ganadora fue Itzel Rodríguez.

En la categoría 13 años varonil, Julián Martínez obtuvo el triunfo, seguido de Dylan Esparza; mientras que en femenil la victoria fue para María Fernanda Posadas, seguida de Lucía Abril Rivera. Finalmente, en la categoría 14 años varonil, Alejandro Contreras se llevó el primer lugar, seguido de Daniel Prado y Francisco Yael Ortega.