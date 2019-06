Surgieron los ocho equipos calificados a la fiesta grande

Maquinados Ortiz, Mariscos Jorge, Real Madrid, Hermaqsa Er Ma. SLP, You Mamas Gardenia China House, Caver Alpan Garita Arka 13, Torres Míreles El Molino y Montrial Servi Agua, son los 8 equipos calificados a la fiesta grande de la Liga Tangamanga Circle K en su categoría Estelar.

Luego de efectuarse la última fecha a la que llegaron 7 calificados, sólo faltaba un lugar que se disputaba entre Montrial Servi Agua, Familys y Canchola, pero el primer conjunto hizo lo necesario para quedarse con el boleto al ganar 5-2 a Maricos Enrique.

POSICIONES DE LOS 8 POR PUNTOS

De esta manera, en orden en la suma de puntos son: Maquinados Ortiz 43, Mariscos Jorge 41, Real Madrid 38, Hermaqsa Er Ma. SLP 33, You Mamas Gardenia China House 32, Caver Alpan Garita Arka 13 29, Torres Mireles El Molino 28, Montrial Servi Agua 27.

JUEGOS DE LIGUILLA

Los encuentros se jugarán el 1 vs. 8, Maquinados Ortiz contra Montrial Servi Agua; 2 vs. 7, Mariscos Jorge ante Torres Míreles El Molino; 3 vs. 6, Real Madrid frente a Caver Alpan; 4 vs. 5, Hermaqsa Er Ma. SLP ante You Mamas Gardenia China House. Horarios y sedes por definir.

CANCHOLA DESTACA ENTRE LOS ELIMINADOS

Entre los equipos eliminados sobresale Canchola FC, que había sido protagonista en las últimas liguillas incluso fue campeón, también Igope, Carnicería Guadalupano, Lago Alberto Tacos Los Güeros, UASLP Incatssa, Publired Carrera FC, Siplasa, en tanto que Mariscos Enrique y Transportes Salazar están descendidos.

BRANDON ROCHA, CAMPEÓN DE GOLEO

El delantero Brandon Iván Rocha Alvarado, de Mariscos Jorge, quedó como campeón goleador con 29 anotaciones, dejando en el segundo peldaño a Rogelio Ernesto Cruz Briano, de Real Madrid con 25 pepinos y en el tercer lugar a Andrés Guadalupe Martínez Sustaita, de Caver Alpan Garita Arka 13, con 23.

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA FECHA

Canchola FC fue goleado por Real Madrid por marcador de 4 goles contra 1; Torres Mireles El Molino derrotó 5 goles a 1 a Transportes Salazar; Montrial Servi Agua vence a Mariscos Enrique Juventus por 5 goles contra 2; Carnicería Guadalupano y You Mamas Gardenia China House empataron 3-3.

Mariscos Jorge venció a Lago Alberto Tacos Los Güeros por marcador de 3 goles a 2; Hermaqsa Er Ma. SLP superó a Siplasa 4-0; Igope y Caver Alpan Garita Arka 13 igualaron 0-0; Familys pierde con UASLP Incatssa por 0-2, mientras que Maquinados Ortiz derrotó 2-0 a Publired Carrera FC.