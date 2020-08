Suspenden el debut del Atlante en la Liga de Expansión por Covid

No tomar las medidas sanitarias adecuadas ha provocado que el regreso del Atlante a la Ciudad de México, como local, sea postergado, debido a un brote de Covid-19 en el club.

Según ha trascendido, 15 integrantes de los Potros de Hierro dieron positivo a la prueba de detección de coronavirus, por lo que el duelo programado para el domingo a las 12 horas, en el estadio de la Ciudad de los Deportes y correspondiente a la primera jornada del torneo Guardianes 2020 en la Liga de Expansión, contra los Venados de Yucatán, sea postergado.

Este jueves, los azulgrana presentaron su indumentaria para el ciclo 2020-21, en el que la mayoría de los asistentes no portó cubrebocas ni guardó la distancia debida, por lo que existe la posibilidad de que el contagio sea mayor, ya que algunos de los presentes eran portadores del virus, según se reportó en las pruebas practicadas al conjunto horas antes.

Se trata del primer gran caos en la nueva Liga de Expansión, cuyos integrantes aún tienen bastantes dudas sobre las restricciones de edad y presupuesto que tiene cada institución.

La Liga MX aún no fija una postura al respecto de la situación.

El Atlante vuelve a la Ciudad de México después de marcharse a Cancún hace poco más de 13 años.