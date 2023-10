Suspenden por 18 meses a Ulloa y México pierde ficha clave en el ciclismo de montaña

Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, afirmó este miércoles que están "tristes, molestos e indignados" por la suspensión de 18 meses del ciclista Gerardo Ulloa, anunciada por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) por lo que se perderá los Panamericanos y Juegos Olímpicos de París 2024.

La delegación mexicana pierde una figura importante que representaba una potencial medalla para Santiago 2023 y París 2024, debido a que el pedalista no notificó su cambio de residencia y, por consecuencia, no cumplió con tres controles sorpresa por parte de la UCI.

"Creo que también nosotros tenemos que empezar a capacitar y atender más el tema de los atletas en el tema doping, no dejarlos que nada más sea un tema de las federaciones, sino que todos estemos al pendiente de estas condiciones que requieren los atletas", agregó Alcalá.

La suspensión de Ulloa se extenderá hasta el 25 de enero de 2025, lo cual le impedirá participar en la Copa del Mundo de BBT.

"El día 17 de octubre acepté y firmé una carta de suspensión de la World Antidoping Agency WADA por no cumplir con los estatus que indica el pasaporte biológico", informó el pedalista en un comunicado.

Ulloa, quien ocupa el lugar 38 en el escalafón mundial de la UCI, ganó la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y fue campeón del Panamericano de Mountain Bike XXC y XCO 2023, en mayo pasado, donde consiguió el boleto a la justa olímpica.

"Siempre me he regido por un deporte limpio y en contra del dopaje. Acato mi responsabilidad y tomo de la mejor manera la sanción que me han asignado. ¡Seguiré entrenando para regresar más fuerte!", agregó el ciclista mexicano.

Médicos a bordo

La presidenta del Comité mexicano informó, también este miércoles, que la desavenencia ocurrida con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que produjo que cinco médicos que acompañan a los deportistas en los Panamericanos no abordaran el avión a la capital chilena, se solucionó.

Los profesionales sanitarios finalmente se integrarán con retraso a la delegación mexicana para cumplir con su labor de atender a los deportistas.

El impase comenzó cuando la Conade quiso cambiar a los abanderados que representarían a México en el evento deportivo, el domingo pasado, y Alcalá manifestó su desacuerdo siendo ésta una decisión que corresponde al COM.

La delegación mexicana es atendida por 27 médicos enviados por la Conade y 25 que corresponden al Comité Olímpico.

Los XIX Juegos Panamericanos se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre y los VII Parapanamericanos entre el 17 y el 26 de noviembre.