Suspensión previsoria para G. Prestiani

NYON, Suiza.- La UEFA informó el lunes que ha suspendido provisionalmente por un partido a Gianluca Prestianni, el delantero argentino de Benfica, tras las acusaciones de que profirió insultos racistas hacia Vinícius Júnior.

La decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles. El Madrid ganó el primer encuentro en Lisboa el martes pasado, con Vinícius como autor del gol en la segunda parte para la victoria por 1-0.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a los hinchas y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo "mono". Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius.

Al delantero del Madrid le mostraron una tarjeta amarilla tras su celebración.

La UEFA indicó que la decisión de un Inspector de Ética y Disciplina del ente rector está relacionada con una conducta discriminatoria.

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente remisión a los órganos disciplinarios de la UEFA", señaló en comunicado.

Benfica lamentó eque Prestianni fuera suspendido mientras la investigación seguía en marcha. Indicó que apelará la suspensión de la UEFA. Medios portugueses informaron que se esperaba que Prestianni viaje a Madrid con el plantel.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó después del partido que estaba "conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo" y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo.

Benfica mostró su apoyo a Prestianni, y el club portugués sostuvo que los jugadores del Madrid que dijeron haber escuchado el insulto estaban demasiado lejos.

Benfica difundió un comunicado en el que afirmó que recibía con satisfacción la investigación de la UEFA y que "apoya plenamente y cree la versión presentada" por Prestianni, "cuya conducta mientras ha estado en el club siempre se ha guiado por el respeto" hacia todos.

Los hinchas de Benfica habían reaccionado con enojo a que Vinícius celebrara su gol a los 50 minutos bailando junto al banderín de córner, lanzando botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid.