logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Swiatek arrolla a Jessica Pegula

Por AP

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Swiatek arrolla a Jessica Pegula

ROMA.- La tricampeona Iga Swiatek aplastó el miércoles en sets corridos a la estadounidense Jessica Pegula para avanzar a las semifinales del Abierto de Italia.

Swiatek es la actual número cuatro del ranking femenino, un lugar por encima de Pegula. Pero la diferencia pareció abismal, ya que la polaca necesitó apenas 67 minutos para imponerse por 6-1, 6-2.

El impresionante nivel de Swiatek es un buen augurio de cara al próximo Abierto de Francia, el Grand Slam en superficie de arcilla que ha ganado cuatro veces.

"Estoy contenta de poder pasar algo de tiempo en la cancha y jugar partidos realmente sólidos contra las mejores chicas", afirmó Swiatek. "Sin duda me da confianza porque puedes practicar todo lo posible, pero si no lo pones a prueba en la cancha, juegas partidos y enfrentas presión o algo así, igual vas a sentirte un poco oxidada cuando llegue el momento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ahora estoy contenta de haber jugado un par de partidos. Ojalá juegue dos más aquí", agregó.

Su rival de turno en Roma será contra Elina Svitolina, otra ex campeona en Roma. La ucraniana remontó para derrotar 2-6, 6-4, 6-4 a la kazaja y segunda cabeza de serie Elena Rybakina.

En los cuartos de final masculinos, dos sets impresionantes de Casper Ruud permitieron que el noruego superara 6-1, 1-6, 6-2 al ruso Karen Khachanov.

El partido fue suspendido durante más de dos horas al inicio del segundo set debido a la lluvia, y Khachanov (13er preclasificado) pareció asimilar manejar mejor la pausa obligada.

Pero Ruud, el 23 en el ranking de la ATP, quebró el servicio de Khachanov dos veces al inicio del tercer set y luego una vez más para llevarse la victoria en el segundo de tres puntos de partido.

Ruud se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre Rafael Jódar, la nueva joya española de 19 años, y el italiano Luciano Darderi.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Messi anota dos goles y guía a Inter Miami a victoria en Cincinnati
    Messi anota dos goles y guía a Inter Miami a victoria en Cincinnati

    Messi anota dos goles y guía a Inter Miami a victoria en Cincinnati

    SLP

    AP

    Cincinnati perdió tras mantener ventaja después de los 75 minutos por primera vez en 64 partidos.

    Javier Aguirre valora liderazgo de Guillermo Ochoa en preparación para Mundial
    Javier Aguirre valora liderazgo de Guillermo Ochoa en preparación para Mundial

    Javier Aguirre valora liderazgo de Guillermo Ochoa en preparación para Mundial

    SLP

    AP

    Javier Aguirre mantiene incertidumbre sobre el titular en portería, mientras Raúl Rangel y Carlos Acevedo tienen lugar seguro.

    Iga Swiatek avanza a semifinales del Abierto de Italia tras victoria
    Iga Swiatek avanza a semifinales del Abierto de Italia tras victoria

    Iga Swiatek avanza a semifinales del Abierto de Italia tras victoria

    SLP

    AP

    Casper Ruud venció a Karen Khachanov tras una pausa por lluvia y espera rival en semifinales.

    Ronda Rousey se prepara para regreso a MMA en Inglewood
    Ronda Rousey se prepara para regreso a MMA en Inglewood

    Ronda Rousey se prepara para regreso a MMA en Inglewood

    SLP

    AP

    La peleadora estadounidense afina su preparación con un equipo de primer nivel para su combate en California.