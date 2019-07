Taco Bell investigará ataque a personas LGBTIQ dentro de local en Guatemala

El restaurante estadounidense de comida rápida Taco Bell comenzó este lunes una investigación por un ataque a tres personas LGBTIQ realizado por otro grupo de clientes dentro de una de sus instalaciones en Ciudad de Guatemala mientras el personal ignoró la situación, según denunció el colectivo.



El ataque sucedió el domingo en una de las franquicias del restaurante, ubicada en la zona 4 de la capital guatemalteca, cuando un grupo de unos nueve hombres realizó comentarios homófobos, golpes, jalones y amenazas de muerte a tres personas LGBTIQ, ante la pasividad de los trabajadores y la seguridad del establecimiento.



La Revista Queer denunció este lunes el ataque en un comunicado en el que hicieron responsable al restaurante "por su nula atención y asistencia para evitar esta agresión", mientras Taco Bell respondió a la publicación difundida en redes sociales del medio asegurando que tomará "medidas rápidas y apropiadas si no se siguieron las políticas adecuadas".



El comunicado de la revista aseguró que en la madrugada del domingo el grupo de hombres comenzó a realizar "comentarios ofensivos y denigrantes a tres miembros de la comunidad LGBTIQ+ que entraron al restaurante Taco Bell de zona 4" y que los insultos se basaron "en las apariencias físicas de los individuos".



Como las tres personas agredidas ignoraron los comentarios homófobos, "un hombre se acercó directamente al grupo de amigos mientras ordenaban comida y les amenazó de muerte por 'maricas'", narró la revista.



El ataque "escaló a golpes dentro del establecimiento", sin embargo, "ninguno de los trabajadores del restaurante ni la seguridad del mismo hicieron algo para evitar el ataque", lamentó la publicación.



El restaurante respondió que no tolera "la discriminación" y aseguró que respeta y apoya a la comunidad LGBTIQ, pero enfatizó que "si bien no es un procedimiento en el que los miembros de nuestro equipo se involucren en la disputa de los clientes, Taco Bell es un lugar inclusivo y nos disgusta escuchar experiencias que no cumplan con esto".



Uno de los amigos de las tres personas de la comunidad LGBTIQ agredidas publicó en su cuenta de Instagram que uno de los hombres agresores "claramente" dijo "se van a morir" y enseguida "tenían a Jay agarrada del pelo y mientras todo eso pasaba el personal del restaurante se limitó a tomar órdenes (de comida) y seguir con la rutina sin siquiera detenerse a observar lo que estaba pasando".



Una trabajadora de la empresa multinacional en Guatemala, que pidió el anonimato, aseguró a Efe que Taco Bell emitirá este martes un comunicado al respecto y que ya fueron revisadas las cámaras del lugar como parte de la investigación en proceso.



Agregó que sí cuentan con un procedimiento y protocolo de seguridad y que la empresa de seguridad contratada por la multinacional también cuenta con un manual para saber "cuándo se acciona y cuándo no".



La organización guatemalteca Visibles se unió al "rechazo a las acciones violentas en contra de personas LGBTIQ este pasado domingo 14 de junio".



El director de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (Oasis), Jorge López, denunció en mayo pasado, en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, que pese a que desde hace 29 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la homosexualidad no es una enfermedad siguen siendo atacados en Guatemala.



Solo en 2018 fueron asesinados en el país centroamericano 22 integrantes de la población LGBTIQ y en lo que va del 2019 suman 17 muertes, unos datos por los que pidió el "alto a estos crímenes de odio", asesinatos que se deben a que el Estado "no ha asumido su responsabilidad de garantizarles sus derechos".