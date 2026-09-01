Tadej Pogacar fue operado con éxito
El campeón del Tour de Francia se rompió la clavícula tras caída en la Vuelta a España
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
BARCELONA.- Tadej Pogacar, el cinco veces campeón del Tour de Francia, se sometió el lunes a una cirugía exitosa en la clavícula izquierda tras una caída durante el fin de semana y que le dejó fuera de la Vuelta a España, informó su equipo UAE Team Emirates.
Pogacar se fracturó dos huesos el sábado después de perder el control cuando una piedra rodó sobre la carretera durante la octava etapa de la Vuelta. Tras la caída intentó volver a montar su bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia que lo esperaba. Se retiró de la carrera.
El doctor Xavier Mir realizó la operación en el Hospital Universitario Dexus, en Barcelona.
"El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento posoperatorio", manifestó el médico del equipo, Adrian Rotunno, en un comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Antes de la caída, Pogacar tenía una ventaja contundente en la Vuelta y era el gran favorito para convertirse en el noveno ciclista masculino de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.
La próxima competencia programada del esloveno es el Campeonato Mundial de Ruta a partir del 20 de septiembre en Montreal, donde espera competir por un tercer título consecutivo si su recuperación se lo permite.
Mientras tanto, la Vuelta se reanuda el martes tras el día de descanso del lunes, con una etapa de 187 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Concluye en Granada el 13 de septiembre.
no te pierdas estas noticias
¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?
El Universal
La venta comenzará el 14 de septiembre y se realizará en tres etapas a través de Ticketmaster
Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"
El Universal
El futbolista mexicano ha jugado 171 partidos y anotado 59 goles con el América, club donde inició su carrera.
Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez
El Universal
FC Famalicao apuesta por el joven atacante para mejorar su rendimiento en el torneo local.