TAS no perdona al Barcelona

El Barcelona tendrá que pagar la multa de 500,000 euros (542,000 dólares) tras perder la apelación contra la decisión de la UEFA, que acusó al club español de informar incorrectamente de forma “intencional y consciente” en un intento de cumplir con las reglas financieras del futbol europeo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana desechó la apelación del Barsa y en su decisión publicada el viernes envió una fuerte crítica diciendo que la sanción de 500,000 euros “en realidad es moderada”.

El Barcelona fue multado como resultado de la forma que reportó un acuerdo para vender un porcentaje de los derechos de transmisión los próximos 25 años. La UEFA indicó que “manifestó de forma incorrecta y no conforme” con las reglas que buscan asegurar un gasto responsable de los clubes europeos.

En total el acuerdo del Barcelona del 2022 fue por 667.5 millones de euros (724 millones de dólares) por el 25% de las futuras ganancias de transmisión de la liga española en los próximos 25 años.

La UEFA indicó que entonces intencionalmente reportaron uno de esos acuerdos en sus cuentas financieras y que no debió ser incluido, por lo que sus resultados de rentabilidad fueron exagerados por hasta 267 millones de euros (290 millones de dólares).

La UEFA aseguró que el equipo “intencionalmente y de forma consciente” presentó la información errónea y que el comportamiento del equipo debía ser “condenado en términos claros”.

La decisión del organismo rector del futbol europeo tiene la intención de asegurar la estabilidad financiera de los clubes. Esas reglas permiten que los equipos tengan una cierta cantidad de pérdidas en un periodo de tres años.

La venta de “activos no tangibles”, como son los derechos de transmisión a futuro, no pueden ser incluidos en sus cálculos de rentabilidad y el Barcelona fue multado 500,000 euros el año pasado por reportar ganancias que no tienen relevancia.

Tras perder la apelación ante la UEFA, el Barcelona acudió al TAS argumentando que la cantidad de la multa era desproporcionada.

Pero el TAS sostuvo la sanción debido a que una multa más pequeña “seguramente no sería un elemento disuasivo lo suficientemente fuerte para prevenir que un club grande como el FC Barcelona reporte intencionalmente de forma errónea ganancias con un impacto mayor en sus resultados de rentabilidad”. El Barcelona continúa en medio de una crisis financiera y tuvo que dejar ir, con reservas, a su máxima estrella Lionel Messi en el 2021.