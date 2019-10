"Tata" Martino señala que no se le puede "cortar la cabeza" a 20

El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, señaló que no pueden cortarle la "cabeza a 20" por un hecho de indisciplina, en caso de que este sea real, luego de que este lunes se publicaron más fotos de jugadores del equipo en la anterior fecha FIFA.

EL martes de esta semana circuló una foto en la que se observa al que sería el defensa Miguel Layún, quien está completamente desnudo en un cuarto de hotel.

"No significa que vamos a cortarle la cabeza a 20, son situaciones que se manejan en lo interno, sabemos que hay una forma de trabajar trasladada desde el primer día en cuanto a entrenamientos y tiempo libre, y si internamente vemos que hay alguno que se equivocó, los técnicos se enteran, pero hay que analizar si es verdad porque sigo escuchando que esto fue un día anterior al partido", dijo.

Manifestó que hasta lo que él tiene seguro es que tras cumplir con las horas libres que tuvieron luego del juego con Estados Unidos, es que todo el plantel cumplió con la cita.

"También hay que contarle a la gente lo que pasó, los jugadores tuvieron después del juego con EUA, día libre, tenían que llegar a las 20:45 a la hora de la cena, en tiempo y forma y en el estado que corresponde", apuntó.

Explicó que "el tema de los videos podrán suceder durante todo el tiempo que la gente quiera hacer daño, mientras quiera hacer daño, no sabemos si son o no, pero no es nuestro tema".

"Lo nuestro es analizar el tiempo libre que tuvieron y la hora que debían llegar a una cena y sobre eso no hay ningún tipo de error y, como dije, analizamos lo que pasó adentro, de lo cual las cosas que pasan adentro o que supuestamente pasaron, seguimos en eso", apuntó.

Así mismo, el "Tata" aceptó que siguen en el estudio de los supuestos hechos que se dieron, ya que no es algo que se pueda tomar a la ligera.

"Eso sí nos preocupa y lo atendemos, pero no tengo nada para decir de lo que va pasar, pero no significa que lo dejamos y se acabó", sentenció.