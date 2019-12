Técnico de Betis jamás pensó en dejar salir a Diego Lainez

El estratega del Real Betis Balompié, Joan Francesc Rubi, dejó en claro que jamás ha pensando que el volante ofensivo Diego Lainez abandone al club en el mercado invernal de transferencias que se efectúa en enero.

Entiende que el club verdiblanco pueda tener necesidades económicas, pero resaltó el aporte del futbolista mexicano en los últimos encuentros contra Athletic Bilbao y Espanyol en la Liga de España y frente al Antoniano en la Copa del Rey, donde inclusive hizo un golazo.

"En ningún momento me he planteado la salida de Lainez, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no lo creo. Son tres partidos ya seguidos donde ha ayudado mucho", valoró Rubi sobre el mexicano.

Sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por delante y puede aumentar su potencial, por lo que trabajará de manera detallada con él sin importar que tenga o no los minutos de juego deseados.

"Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan tanto o no tengan minutos. Sobre todo con los jóvenes del potencial de Diego, que tiene una capacidad de crecer importante", agregó.

Lainez, quien llegó en enero pasado al Betis, vive su segunda campaña en el futbol español, su primera desde el inicio y acumula apenas 171 minutos de juego en la Liga de España divididos en ocho cotejos, uno de ellos de titular, mientras que en la Copa del Rey tiene 90 minutos y un gol.