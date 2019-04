Técnico del Sevilla revela que sufre leucemia

El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, reveló que padece leucemia, pero aseguró que continuará dirigiendo al club de La Liga española.

Caparrós hizo el anuncio el domingo, después del partido que el club blanquirrojo ganó por 2-0 al Valladolid.

"Sabéis que me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja, y me han dicho que tengo una leucemia crónica", comentó Caparrós, de 63 años, en la conferencia de prensa. "No me impide ejercer mi profesión y estoy haciendo mi vida normal a diario. No tengo ningún tipo de tratamiento, que se quede todo el mundo tranquilo. Quiero disfrutar de mi profesión y agradezco la oportunidad del club. No voy a volver a hablar más de este tema".

El Sevilla ha ganado tres de sus cuatro partidos desde que Caparrós, exdirector deportivo del club, asumió el cargo el mes pasado, en reemplazo del destituido Pablo Machín.

Caparrós estuvo también a cargo para la recta final de la temporada anterior, tras el despido del italiano Vincenzo Montella.

Sevilla ocupa el quinto puesto en La Liga, un punto detrás de Getafe, que marcha en el cuarto puesto, dentro de la lucha por el último boleto disponible a la Liga de Campeones, cuando restan siete fechas de la campaña.

En 2017, el entonces técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, permaneció en el puesto tras someterse a una cirugía para tratar un cáncer de próstata. El argentino "Toto" Berizzo es actualmente seleccionador de Paraguay.