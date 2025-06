Televisa sufre su primera baja para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca de comenzar, generando en los aficionados una gran expectativa por lo que se podrá disfrutar en el torneo, el cual iniciará en la cancha del Estadio Azteca.

Con esto a su favor, todas las cadenas han comenzado a mostrar parte de sus contenidos, con los que esperan entretener a los seguidores a través de la televisión. Una de ellas es Televisa, que buscará una vez más estar en la preferencia del público con su gran equipo.

Encabezado por Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Volpe, el equipo de TUDN tiene como objetivo llevar la pasión del balompié a los hogares. Sin embargo, en los últimos días sufrió una baja importante de cara al torneo.

En el pasado, además de sus especialistas y comentaristas, Televisa se destacó por su barra de contenidos, en la que los espacios de comedia eran de los más esperados. No obstante, estos no contarán con la participación del "Compayito".

El personaje, interpretado por Edson Zúñiga, compartió en una reciente entrevista que rechazó la propuesta de Televisa para la Copa del Mundo, al asegurar que los integrantes actuales del equipo de deportes no logran tener la misma conexión con el personaje.

"Hablando con la sección de deportes, ya no se renovó el contrato. Hace poco me hicieron una llamada telefónica para estar con ellos en la Copa del Mundo de 2026 y, francamente, dije que no. Yo no les veo ni pies ni cabeza; los nuevos que entraron no tienen un concepto, están perdidos, y una sola mano no va a levantar la sección", comentó.