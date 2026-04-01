Termina Alex de Alba en el Top 5 en Chiapas

El equipo AGA Racing Team firmó una actuación consistente durante la segunda fecha de la NASCAR México Series 2026, gracias al desempeño de su piloto Potosino Alex de Alba Jr., quien consiguió un destacado top-5 en la carrera "Chiapas Extraordinario Por Naturaleza 200".

La competencia se llevó a cabo el pasado domingo en el Súper Óvalo Chiapas, donde el equipo tapatío enfrentó el segundo compromiso del calendario en un óvalo de 1,200 metros que exigió precisión y constancia a lo largo de la jornada.

Al mando del auto #14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, De Alba Jr. inició su participación con una práctica clave que sirvió como preparación para la sesión clasificatoria. Posteriormente, el actual campeón logró ubicarse en la sexta posición de su categoría y séptimo lugar general, dentro de una parrilla competitiva integrada por 31 pilotos.

La carrera arrancó a las 13:40 horas del domingo 29 de marzo, con un total de 200 vueltas pactadas o un límite de 100 minutos. Desde el inicio, el piloto mexicano se mantuvo dentro del grupo puntero, mostrando ritmo y consistencia. Al llegar al corte del "stage" en la vuelta 90, ya se encontraba colocado en la cuarta posición general.

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Para la segunda mitad de la competencia, las condiciones se mantuvieron exigentes; sin embargo, De Alba Jr. logró sostener un desempeño sólido que le permitió finalizar en el quinto puesto, asegurando así un valioso top-5 y una importante suma de puntos para el campeonato.

Con este resultado, el AGA Racing Team continúa firme en la pelea dentro de la temporada 2026. Ahora, el siguiente reto será en Tulum, donde se disputará la tercera fecha en el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en un evento que formará parte del Tulum Air Show, combinando el automovilismo con el espectáculo aéreo.